В рф количество осужденных за "экстремизм" превышает уровень репрессий советских времен
Киев • УНН
Согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, количество людей, осужденных за "экстремизм" в рф за последние пять лет, превысило уровень репрессий во времена Советского Союза.
В рф за последние годы количество осужденных за "экстремизм" превысило уровень репрессий во времена СССР. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
По результатам исследования издания "Проект", за последние пять лет в рф по обвинению в "экстремизме" осуждено больше лиц, чем когда-либо за "антисоветчину" во времена СССР.
Поэтому анализ дел, поступивших в российские суды в период с 2018 по 2023 годы, показал, что этот период отмечается значительным ухудшением ситуации со свободой слова в рф.
Всего в суды рф поступило 5829 дел, связанных с преступлениями против государства и статьями, связанными с отказом участвовать в войне в Украине. В частности, за разглашение государственной тайны и шпионаж было осуждено значительно больше людей, чем во времена Холодной войны.
Добавим
Эксперты "Проекта" подчеркнули, что масштаб репрессий в рф за последние годы почти равен уровню во время 29-летнего "царствования" сталина.
Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф26 января 2024, 10:39 • 32270 просмотров
В рф количество осужденных за "экстремизм" превышает уровень репрессий советских времен
Согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, количество людей, осужденных за "экстремизм" в рф за последние пять лет, превысило уровень репрессий во времена Советского Союза.
Украина разработает правописание крымскотатарского языка до октября
Украина планирует разработать правописание крымскотатарского языка до октября.
Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета
Национальный банк Грузии расследует, позволяет ли приложение российского банка "Сбербанк" переводить средства на грузинские счета, что является нарушением санкций против рф.
Украинские военные оттеснили российскую армию под Новомихайловкой
Украинские военные отбили российскую атаку под Новомихайловкой.
Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке
Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей Херсонской областной библиотеке в Украине, которая была повреждена от российских атак.
Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат
На новолипецком металлургическом комбинате в рф вспыхнул пожар после взрывов, которые были вызваны атакой беспилотников.
ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе
Подразделения ПВО сбили 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты Х-59, но один сбитый беспилотник вызвал разрушения, пожар и жертвы в жилом районе Одессы.
Германия частично легализует каннабис
Парламент Германии проголосовал за частичную легализацию каннабиса с учетом соответствующих правил и ограничений.
Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудил с членами Парламента Великобритании вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей из рф.
Три женщины получили серьезные ранения в результате нападения рф на Одессу, в результате которого также погиб один человек
Три женщины были серьезно ранены и один мужчина погиб во время российской атаки на Одессу.