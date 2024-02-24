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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф количество осужденных за "экстремизм" превышает уровень репрессий советских времен

В рф количество осужденных за "экстремизм" превышает уровень репрессий советских времен

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 02:52  •  2660 просмотра

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Согласно исследованию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, количество людей, осужденных за "экстремизм" в рф за последние пять лет, превысило уровень репрессий во времена Советского Союза.

В рф за последние годы количество осужденных за "экстремизм" превысило уровень репрессий во времена СССР. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

По результатам исследования издания "Проект", за последние пять лет в рф по обвинению в "экстремизме" осуждено больше лиц, чем когда-либо за "антисоветчину" во времена СССР.

Поэтому анализ дел, поступивших в российские суды в период с 2018 по 2023 годы, показал, что этот период отмечается значительным ухудшением ситуации со свободой слова в рф.

Всего в суды рф поступило 5829 дел, связанных с преступлениями против государства и статьями, связанными с отказом участвовать в войне в Украине. В частности, за разглашение государственной тайны и шпионаж было осуждено значительно больше людей, чем во времена Холодной войны.

Добавим

Эксперты "Проекта" подчеркнули, что масштаб репрессий в рф за последние годы почти равен уровню во время 29-летнего "царствования" сталина.

Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф26 января 2024, 10:39 • 32270 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
ukrainaУкраина
У рф кількість засуджених за "екстремізм" перевищує рівень репресій радянських часів
In russia, the number of people convicted of "extremism" exceeds the level of repression during the Soviet era
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В рф количество осужденных за "экстремизм" превышает уровень репрессий советских времен

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