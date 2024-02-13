росСМИ распространяют фейки о "частичной депортации украинцев из ЕС"

В понедельник росСМИ распространяли фейк о "Частичной депортации украинцев из стран ЕС". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Центр стратегических коммуникаций фиксирует новую попытку распространения дезинформации со стороны кремлевских оккупантов в отношении Украины.

В понедельник распространилась информация о том, что с 15 февраля Евросоюз должен начать частичную депортацию украинцев по специальным спискам.

Однако никаких "списков на депортацию" не существует.

Эксперты обнаружили, что эта "новость" является частью мошеннической схемы, направленной на увеличение количества подписчиков в Telegram.

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