росЗМІ поширюють фейки про "часткову депортацію українців з ЄС"
Київ • УНН
росЗМІ поширили фейкову новину про те, що 15 лютого ЄС розпочне часткову депортацію українців
У понеділок росЗМІ ширили фейк щодо "Часткової депортації українців з країн ЄС". Про це првідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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Центр стратегічних комунікацій фіксує нову спробу розповсюдження дезінформації з боку кремлівських окупантів щодо України.
У понеділок поширилася інформація про те, що з 15 лютого Євросоюз має розпочати часткову депортацію українців за спеціальними списками.
Однак жодних "списків на депортацію" не існує.
Експерти виявили, що ця "новина" є частиною шахрайської схеми, спрямованої на збільшення кількості підписників у Telegram.
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