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Это ложь: в МИД опровергли заявления Такера Карлсона о продаже Украиной оружия наркокартелям

Это ложь: в МИД опровергли заявления Такера Карлсона о продаже Украиной оружия наркокартелям

Киев  •  УНН

 • 8020 просмотра

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Представитель МИД Георгий Тихий назвал ложью заявления Карлсона о продаже украинского оружия мексиканским наркокартелям. По словам Тихого, каждая единица военной техники отслеживается и контролируется.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал ложью заявление американского журналиста Такера Карлсона о якобы продаже украинского оружия мексиканским наркокартелям. Об этом Тихий написал в Х, передает УНН

Это ложь. На самом деле, каждая единица военной техники, доставленная в Украину, отслеживается. Все поставленные вооружения контролируются независимыми механизмами. И ни одна из многочисленных проверок США никогда не выявила ни одного злоупотребления 

- заявил он.

Ранее

Карлсон повторил ранее опровергнутую ложную информацию о якобы продаже Украиной западного вооружения мексиканским наркокартелям. 

"Украинская армия продает американские системы вооружения на черном рынке, в частности наркокартелям. Эта война убивает Соединенные Штаты", - написал Карлсон.

Это не первый случай, когда Карлсон распространяет дезинформацию об Украине. Ранее он неоднократно транслировал российские нарративы.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
meksikaМексика
taker-karlsonТакер Карлсон
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