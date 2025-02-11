Это ложь: в МИД опровергли заявления Такера Карлсона о продаже Украиной оружия наркокартелям
Киев • УНН
Представитель МИД Георгий Тихий назвал ложью заявления Карлсона о продаже украинского оружия мексиканским наркокартелям. По словам Тихого, каждая единица военной техники отслеживается и контролируется.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал ложью заявление американского журналиста Такера Карлсона о якобы продаже украинского оружия мексиканским наркокартелям. Об этом Тихий написал в Х, передает УНН.
Это ложь. На самом деле, каждая единица военной техники, доставленная в Украину, отслеживается. Все поставленные вооружения контролируются независимыми механизмами. И ни одна из многочисленных проверок США никогда не выявила ни одного злоупотребления
Ранее
Карлсон повторил ранее опровергнутую ложную информацию о якобы продаже Украиной западного вооружения мексиканским наркокартелям.
"Украинская армия продает американские системы вооружения на черном рынке, в частности наркокартелям. Эта война убивает Соединенные Штаты", - написал Карлсон.
Это не первый случай, когда Карлсон распространяет дезинформацию об Украине. Ранее он неоднократно транслировал российские нарративы.