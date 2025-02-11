Это ложь: в МИД опровергли заявления Такера Карлсона о продаже Украиной оружия наркокартелям

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал ложью заявление американского журналиста Такера Карлсона о якобы продаже украинского оружия мексиканским наркокартелям. Об этом Тихий написал в Х, передает УНН.

Это ложь. На самом деле, каждая единица военной техники, доставленная в Украину, отслеживается. Все поставленные вооружения контролируются независимыми механизмами. И ни одна из многочисленных проверок США никогда не выявила ни одного злоупотребления