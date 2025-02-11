Це брехня: у МЗС спростували заяви Такера Карлсона про продаж Україною зброї наркокартелям

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав брехнею заяву американського журналіста Такера Карлсона про нібито продаж української зброї мексиканським наркокартелям. Про це Тихий написав у Х, передає УНН.

Це брехня. Насправді, кожна одиниця військової техніки, доставлена в Україну, відстежується. Усі поставлені озброєння контролюються незалежними механізмами. І жодна з численних перевірок США ніколи не виявила жодного зловживання - заявив він.

Раніше

Карлсон повторив раніше спростовану неправдиву інформацію про нібито продаж Україною західного озброєння мексиканським наркокартелям.

"Українська армія продає американські системи озброєння на чорному ринку, зокрема наркокартелям. Ця війна вбиває Сполучені Штати", — написав Карлсон.

Це не перший випадок, коли Карлсон поширює дезінформацію про Україну. Раніше він неодноразово транслював російські наративи.