Сенат США ограничивает Трампа в военных действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса
Киев • УНН
Сенат США проголосовал за запрет президенту Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Это голосование было процедурным, но свидетельствует о поддержке резолюции, которую ожидают на следующей неделе.
Отмечается, что голосование было процедурным, но свидетельствует о том, что в Сенате есть достаточная поддержка для принятия резолюции, что ожидается на следующей неделе.
Тогда его все равно должна рассмотреть Палата. Белый дом заявил, что Трамп наложит вето на эту меру
Напомним
В результате авиационных ударов США по Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро погибло более 100 человек.