17:08
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
публикации
Эксклюзивы
13:48
Сенат США ограничивает Трампа в военных действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Сенат США проголосовал за запрет президенту Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Это голосование было процедурным, но свидетельствует о поддержке резолюции, которую ожидают на следующей неделе.

Сенат США ограничивает Трампа в военных действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса

Сенат США проголосовал за запрет президенту США Дональду Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Сенат проголосовал за запрет президенту Трампу предпринимать дальнейшие военные действия в Венесуэле без одобрения Конгресса после того, как США захватили лидера страны 

- пишет издание.

Трамп требует от Венесуэлы изгнать россию и Китай, сотрудничая только с США по нефти - ABC News07.01.26, 08:58 • 4596 просмотров

Отмечается, что голосование было процедурным, но свидетельствует о том, что в Сенате есть достаточная поддержка для принятия резолюции, что ожидается на следующей неделе.

Тогда его все равно должна рассмотреть Палата. Белый дом заявил, что Трамп наложит вето на эту меру

 - добавляет издание.

Напомним

В результате авиационных ударов США по Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро погибло более 100 человек.

Павел Башинский

