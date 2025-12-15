$42.190.08
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 6352 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 9104 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 12097 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 20409 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 29955 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 26914 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 36601 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39008 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52588 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Переговори Зеленського з посланцями Трампа в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Зеленський та українські переговорники продовжать переговори з делегацією США об 11:00 за Берліном. Основна увага буде приділена гарантіям безпеки, які США можуть надати Києву.

Переговори Зеленського з посланцями Трампа в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки США - ЗМІ

Переговори Президента Володимира Зеленського з американськими переговірниками у Берліні в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки, які можуть надати США Україні, повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X, пише УНН.

За словами українських та німецьких чиновників, президент Зеленський та його українські переговірники продовжать переговори близько 11:00 за берлінським часом (12:00 за Києвом - ред.) з делегацією США у складі Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та інших. Основна увага буде приділена тому, які гарантії безпеки США можуть надати Києву в межах мирної угоди

- написав журналіст FT Міллер.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ