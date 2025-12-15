Переговори Зеленського з посланцями Трампа в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки США - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Зеленський та українські переговорники продовжать переговори з делегацією США об 11:00 за Берліном. Основна увага буде приділена гарантіям безпеки, які США можуть надати Києву.
Переговори Президента Володимира Зеленського з американськими переговірниками у Берліні в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки, які можуть надати США Україні, повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X, пише УНН.
За словами українських та німецьких чиновників, президент Зеленський та його українські переговірники продовжать переговори близько 11:00 за берлінським часом (12:00 за Києвом - ред.) з делегацією США у складі Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та інших. Основна увага буде приділена тому, які гарантії безпеки США можуть надати Києву в межах мирної угоди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності15.12.25, 09:40 • 9112 переглядiв