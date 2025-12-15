Переговори Зеленського з посланцями Трампа в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки США - ЗМІ

Переговори Президента Володимира Зеленського з американськими переговірниками у Берліні в понеділок стосуватимуться гарантій безпеки, які можуть надати США Україні, повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X, пише УНН.

За словами українських та німецьких чиновників, президент Зеленський та його українські переговірники продовжать переговори близько 11:00 за берлінським часом (12:00 за Києвом - ред.) з делегацією США у складі Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та інших. Основна увага буде приділена тому, які гарантії безпеки США можуть надати Києву в межах мирної угоди - написав журналіст FT Міллер.

