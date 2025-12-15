Переговоры Зеленского с посланниками Трампа в понедельник будут касаться гарантий безопасности США - СМИ

$42.190.08
49.470.05
ukenru
09:35 • 1472 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 6354 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 9106 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 12098 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 20410 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 29956 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 26916 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 36603 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39008 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 52588 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
87%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 15530 просмотра
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49 • 13775 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 14914 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45 • 9408 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 15537 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 62008 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 77418 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 64559 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 73998 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 98538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Кайя Каллас
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 14813 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 32385 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 34203 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 38883 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 73515 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Переговоры Зеленского с посланниками Трампа в понедельник будут касаться гарантий безопасности США - СМИ

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский и украинские переговорщики продолжат переговоры с делегацией США в 11:00 по Берлину. Основное внимание будет уделено гарантиям безопасности, которые США могут предоставить Киеву.

Переговоры Зеленского с посланниками Трампа в понедельник будут касаться гарантий безопасности США - СМИ

Переговоры Президента Владимира Зеленского с американскими переговорщиками в Берлине в понедельник будут касаться гарантий безопасности, которые могут предоставить США Украине, сообщил журналист FT Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

По словам украинских и немецких чиновников, президент Зеленский и его украинские переговорщики продолжат переговоры около 11:00 по берлинскому времени (12:00 по Киеву - ред.) с делегацией США в составе Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и других. Основное внимание будет уделено тому, какие гарантии безопасности США могут предоставить Киеву в рамках мирного соглашения

- написал журналист FT Миллер.

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях15.12.25, 09:40 • 9118 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев