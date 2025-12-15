Переговоры Зеленского с посланниками Трампа в понедельник будут касаться гарантий безопасности США - СМИ

Переговоры Президента Владимира Зеленского с американскими переговорщиками в Берлине в понедельник будут касаться гарантий безопасности, которые могут предоставить США Украине, сообщил журналист FT Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

По словам украинских и немецких чиновников, президент Зеленский и его украинские переговорщики продолжат переговоры около 11:00 по берлинскому времени (12:00 по Киеву - ред.) с делегацией США в составе Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и других. Основное внимание будет уделено тому, какие гарантии безопасности США могут предоставить Киеву в рамках мирного соглашения - написал журналист FT Миллер.

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях