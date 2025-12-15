Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях

В воскресенье в Берлине главные посланники президента США Дональда Трампа провели пять часов переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и один из осведомленных о них лиц назвал их «сложными», на фоне того, как администрация усиливает давление на Украину, чтобы заключить мирное соглашение с Россией до конца года, сообщает The Wall Street Journal, отмечая основные пункты спора, пишет УНН.

Переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров. Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить - пишет издание.

Детали

Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться.

«Среди ключевых пунктов споров — Украина отказалась от призыва Вашингтона вывести свои войска из части Донбасса на востоке», которую удерживают украинские войска. «Европейские и украинские чиновники настаивали на четком определении того, что будут делать США, если Россия нарушит мирное соглашение и нападет на Украину», отмечает издание.

Оба вопроса, как отмечается, будут в центре переговоров в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил эти встречи во время разговора европейских лидеров с Трампом в среду.

После завершения воскресных переговоров поздно вечером посланник администрации Трампа по вопросам России Стив Виткофф заявил в X, что обе стороны провели углубленные обсуждения мирного плана. «Был достигнут значительный прогресс, и они снова встретятся завтра утром», – сказал он.

Один из осведомленных о воскресных переговорах лиц назвал их сложными, заявив, что американская сторона, похоже, не желает идти на компромисс относительно своего проекта мирного предложения - говорится в публикации.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что его пригласили присоединиться к берлинским переговорам, но публично выражал сомнение в целесообразности поездки. Он отправил Виткоффа и Джареда Кушнера, своего зятя, после того, как Зеленский заявил о гибкости относительно своей переговорной позиции, сообщил чиновник Белого дома.

В течение последних нескольких недель Виткофф переключался между встречами с Кремлем в Москве и отдельными переговорами с Киевом в США или Европе.

Российские чиновники заявили, что мирный план США является хорошей основой для обсуждения, но не сказали, примут ли они его. Многие европейские чиновники сомневаются, что Кремль стремится завершить войну. Они заявили, что Европа и все страны НАТО сталкиваются с риском того, что если Россия победит в Украине, Кремль нацелится на конфликт с европейскими соседями.

В среду Украина направила в Вашингтон свой ответ на предыдущее предложение США о прекращении войны. «Хотя существует согласие по некоторым пунктам, включая ограничение 800 000 военнослужащих в вооруженных силах Украины в мирное время, Киев продолжает отвергать настояние США на сдаче территории в Донецкой области, которую до сих пор удерживают украинские войска», - пишет издание.

«План США будет предусматривать, что Киев согласится не воевать за возвращение территорий, которые он потерял от России в других местах, и может означать официальное признание Вашингтоном аннексии Москвой частей Украины. Это также еще больше усложнило бы надежды Киева на окончательное вступление в НАТО, одновременно потенциально вернув Россию в мировую экономику, в частности через совместные американо-российские проекты», указывает издание.

Выступая перед журналистами через WhatsApp перед переговорами в воскресенье утром, Зеленский заявил, что Киев еще не получил ответа от Вашингтона на свое предложение. Он сказал, что Украина «много сделала, чтобы все стороны могли встретиться», и выразил сожаление, что мирными переговорами руководила скорее политика силы, а не ценности.

«Смотрите, сегодня мы говорим не о честности, а о силе, - сказал он. - Потому что если мы говорим о честности, ценностях и уважении к международному праву, россиян должны были осудить с самого начала».

Зеленский также отметил в воскресенье, что он открыт к обсуждению будущего сильно укрепленной части Донетчины, которую Украина до сих пор удерживает. Он сказал, что самым справедливым вариантом было бы начать переговоры с Россией на основе текущей линии фронта, а не принудительный вывод войск, и сказал, что если украинские войска выведутся из этого района, Россия также должна согласиться вывести свои войска.

Он сказал, что этот вопрос «очень деликатный и очень горячий». Согласно украинскому законодательству, по его словам, Президент не может сдавать территорию, и что этот вопрос должен окончательно решить украинский народ, возможно, путем референдума.

Одно из ключевых разногласий между США и Украиной заключается в их оценках поля боя и в том, как это должно влиять на переговоры, отмечает издание.

Относительно гарантий безопасности и НАТО

По словам европейских и украинских чиновников, «помимо территории, ожидается, что берлинские переговоры будут сосредоточены на переговорах по гарантиям безопасности для Украины».

Великобритания, Франция и другие европейские столицы разработали детальные планы относительно видов помощи, которую они могли бы предоставить Украине, включая возможное размещение «сил заверения» в стране, и обсудили их с американскими военными чиновниками. Но Вашингтон еще не принял политического решения относительно помощи, которую он предоставит, по словам Украины и Европы.

Изначально Украина надеялась на членство в НАТО, с обязательством, что нападение на одного члена является нападением на всех. В воскресенье Зеленский признал, что членство в НАТО выглядит заблокированным, и что он сосредоточен на юридически обязывающих гарантиях безопасности со стороны США и Европы, которые были бы подобны тем, что кодифицированы в статье 5 основополагающего договора НАТО.

Зеленский заявил, что надеется, что Конгресс поддержит роль США в отражении будущего российского вторжения.

В пятницу французский чиновник «повторил важность того, чтобы Вашингтон предоставил Украине четкое понимание ее роли в гарантиях безопасности, прежде чем Украина обязуется уступить территорию».

Москва заявила, что будет решительно возражать, если предложения, разработанные Киевом и Брюсселем, будут включены в мирный план, заявил в воскресенье советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Россия, вероятно, будет возражать против положений, включающих демилитаризованную зону в Донецкой области, сказал он. «Могут быть некоторые положения, которые абсолютно неприемлемы для нас, в частности те, что касаются территориальных вопросов», - сказал он. «Вопрос территорий активно обсуждался здесь, в Москве. Американцы не только знают, но и понимают нашу позицию», - сказал Ушаков. Украина также никогда не сможет вернуть Крым или обеспечить членство в НАТО, сказал он. Относительно вступления Украины в НАТО, он сказал, что «также есть миллион процентов гарантии, что этого не произойдет».

