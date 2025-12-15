Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях

$42.190.08
49.470.05
ukenru
06:29 • 3744 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 15077 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 24857 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 23081 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 33145 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 37483 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 51373 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76492 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51885 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 48526 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
87%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой14 декабря, 21:55 • 10430 просмотра
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из УкраиныPhoto14 декабря, 22:08 • 14094 просмотра
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 11287 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20 • 10008 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 11176 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 57552 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 71993 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 60322 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 69833 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 94304 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 12722 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 30361 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 32300 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 36993 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 71567 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Шахед-136

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Представители администрации Трампа провели пятичасовые переговоры с Владимиром Зеленским в Берлине, которые были названы "сложными". США усиливают давление на Украину для заключения мирного соглашения с Россией до конца года, но стороны имеют существенные разногласия.

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях

В воскресенье в Берлине главные посланники президента США Дональда Трампа провели пять часов переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и один из осведомленных о них лиц назвал их «сложными», на фоне того, как администрация усиливает давление на Украину, чтобы заключить мирное соглашение с Россией до конца года, сообщает The Wall Street Journal, отмечая основные пункты спора, пишет УНН.

Переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров. Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить

- пишет издание.

Детали

Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться.

ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico15.12.25, 08:29 • 3742 просмотра

«Среди ключевых пунктов споров — Украина отказалась от призыва Вашингтона вывести свои войска из части Донбасса на востоке», которую удерживают украинские войска. «Европейские и украинские чиновники настаивали на четком определении того, что будут делать США, если Россия нарушит мирное соглашение и нападет на Украину», отмечает издание.

Оба вопроса, как отмечается, будут в центре переговоров в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил эти встречи во время разговора европейских лидеров с Трампом в среду.

Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ14.12.25, 21:10 • 23080 просмотров

После завершения воскресных переговоров поздно вечером посланник администрации Трампа по вопросам России Стив Виткофф заявил в X, что обе стороны провели углубленные обсуждения мирного плана. «Был достигнут значительный прогресс, и они снова встретятся завтра утром», – сказал он.

"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине14.12.25, 22:56 • 24856 просмотров

Один из осведомленных о воскресных переговорах лиц назвал их сложными, заявив, что американская сторона, похоже, не желает идти на компромисс относительно своего проекта мирного предложения

- говорится в публикации.

В конце прошлой недели Трамп заявил, что его пригласили присоединиться к берлинским переговорам, но публично выражал сомнение в целесообразности поездки. Он отправил Виткоффа и Джареда Кушнера, своего зятя, после того, как Зеленский заявил о гибкости относительно своей переговорной позиции, сообщил чиновник Белого дома.

В течение последних нескольких недель Виткофф переключался между встречами с Кремлем в Москве и отдельными переговорами с Киевом в США или Европе.

Российские чиновники заявили, что мирный план США является хорошей основой для обсуждения, но не сказали, примут ли они его. Многие европейские чиновники сомневаются, что Кремль стремится завершить войну. Они заявили, что Европа и все страны НАТО сталкиваются с риском того, что если Россия победит в Украине, Кремль нацелится на конфликт с европейскими соседями.

Генсек НАТО Рютте: "мы - следующая цель россии", время действовать сейчас11.12.25, 16:00 • 3369 просмотров

В среду Украина направила в Вашингтон свой ответ на предыдущее предложение США о прекращении войны. «Хотя существует согласие по некоторым пунктам, включая ограничение 800 000 военнослужащих в вооруженных силах Украины в мирное время, Киев продолжает отвергать настояние США на сдаче территории в Донецкой области, которую до сих пор удерживают украинские войска», - пишет издание.

«План США будет предусматривать, что Киев согласится не воевать за возвращение территорий, которые он потерял от России в других местах, и может означать официальное признание Вашингтоном аннексии Москвой частей Украины. Это также еще больше усложнило бы надежды Киева на окончательное вступление в НАТО, одновременно потенциально вернув Россию в мировую экономику, в частности через совместные американо-российские проекты», указывает издание.

Выступая перед журналистами через WhatsApp перед переговорами в воскресенье утром, Зеленский заявил, что Киев еще не получил ответа от Вашингтона на свое предложение. Он сказал, что Украина «много сделала, чтобы все стороны могли встретиться», и выразил сожаление, что мирными переговорами руководила скорее политика силы, а не ценности.

«Смотрите, сегодня мы говорим не о честности, а о силе, - сказал он. - Потому что если мы говорим о честности, ценностях и уважении к международному праву, россиян должны были осудить с самого начала».

Зеленский также отметил в воскресенье, что он открыт к обсуждению будущего сильно укрепленной части Донетчины, которую Украина до сих пор удерживает. Он сказал, что самым справедливым вариантом было бы начать переговоры с Россией на основе текущей линии фронта, а не принудительный вывод войск, и сказал, что если украинские войска выведутся из этого района, Россия также должна согласиться вывести свои войска.

Он сказал, что этот вопрос «очень деликатный и очень горячий». Согласно украинскому законодательству, по его словам, Президент не может сдавать территорию, и что этот вопрос должен окончательно решить украинский народ, возможно, путем референдума.

Одно из ключевых разногласий между США и Украиной заключается в их оценках поля боя и в том, как это должно влиять на переговоры, отмечает издание.

Относительно гарантий безопасности и НАТО

По словам европейских и украинских чиновников, «помимо территории, ожидается, что берлинские переговоры будут сосредоточены на переговорах по гарантиям безопасности для Украины».

Великобритания, Франция и другие европейские столицы разработали детальные планы относительно видов помощи, которую они могли бы предоставить Украине, включая возможное размещение «сил заверения» в стране, и обсудили их с американскими военными чиновниками. Но Вашингтон еще не принял политического решения относительно помощи, которую он предоставит, по словам Украины и Европы.

Изначально Украина надеялась на членство в НАТО, с обязательством, что нападение на одного члена является нападением на всех. В воскресенье Зеленский признал, что членство в НАТО выглядит заблокированным, и что он сосредоточен на юридически обязывающих гарантиях безопасности со стороны США и Европы, которые были бы подобны тем, что кодифицированы в статье 5 основополагающего договора НАТО.

Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры14.12.25, 13:40 • 10552 просмотра

Зеленский заявил, что надеется, что Конгресс поддержит роль США в отражении будущего российского вторжения.

В пятницу французский чиновник «повторил важность того, чтобы Вашингтон предоставил Украине четкое понимание ее роли в гарантиях безопасности, прежде чем Украина обязуется уступить территорию».

Москва заявила, что будет решительно возражать, если предложения, разработанные Киевом и Брюсселем, будут включены в мирный план, заявил в воскресенье советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Россия, вероятно, будет возражать против положений, включающих демилитаризованную зону в Донецкой области, сказал он. «Могут быть некоторые положения, которые абсолютно неприемлемы для нас, в частности те, что касаются территориальных вопросов», - сказал он. «Вопрос территорий активно обсуждался здесь, в Москве. Американцы не только знают, но и понимают нашу позицию», - сказал Ушаков. Украина также никогда не сможет вернуть Крым или обеспечить членство в НАТО, сказал он. Относительно вступления Украины в НАТО, он сказал, что «также есть миллион процентов гарантии, что этого не произойдет».

США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану - Зеленский14.12.25, 13:06 • 5926 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Конгресс Соединенных Штатов Америки
НАТО
Вашингтон
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Крым
Владимир Зеленский
Берлин
Киев