Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Представники адміністрації Трампа провели п'ятигодинні переговори з Володимиром Зеленським у Берліні, які були названі "складними". США посилюють тиск на Україну для укладення мирної угоди з Росією до кінця року, але сторони мають суттєві розбіжності.

Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності

У неділю в Берліні головні посланці президента США Дональда Трампа провели п'ять годин переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, і одна з осіб, поінформованих про них, назвала їх "складними", на тлі того, як адміністрація посилює тиск на Україну, щоб укласти мирну угоду з росією до кінця року, повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, які основі пункти суперечки, пише УНН

Переговори між Україною та її західними партнерами перетворилися на перетягування каната, навіть без участі росії за столом переговорів. Вашингтон наполягає на швидких рішеннях, тоді як Зеленський та його європейські прихильники стверджують, що залишаються суттєві розбіжності, які необхідно вирішити

- пише видання.

Деталі

Переговори продовжаться в понеділок, і кілька європейських лідерів планують долучитися.

ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico15.12.25, 08:29 • 3884 перегляди

"Серед ключових пунктів суперечок - Україна відмовилася від заклику Вашингтона вивести свої війська з частини Донбасу на сході", яку утримують українські війська. "Європейські та українські чиновники наполягали на чіткому визначенні того, що робитимуть США, якщо росія порушить мирну угоду та нападе на Україну", зазначає видання.

Обидва питання, як зазначається, будуть у центрі переговорів у Берліні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ці зустрічі під час розмови європейських лідерів з Трампом у середу.

Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ14.12.25, 21:10 • 23217 переглядiв

Після завершення недільних переговорів пізно ввечері посланець адміністрації Трампа з питань росії Стів Віткофф заявив в X, що обидві сторони провели поглиблені обговорення мирного плану. "Було досягнуто значного прогресу, і вони знову зустрінуться завтра вранці", – сказав він.

"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні14.12.25, 22:56 • 24988 переглядiв

Одна з осіб, поінформованих про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції

- ідеться у публікації.

Наприкінці минулого тижня Трамп заявив, що його запросили приєднатися до берлінських переговорів, але публічно висловлював сумнів у доцільності поїздки. Він відправив Віткоффа та Джареда Кушнера, свого зятя, після того, як Зеленський заявив про гнучкість щодо своєї переговорної позиції, повідомив чиновник Білого дому.

Протягом останніх кількох тижнів Віткофф переключався між зустрічами з кремлем у москві та окремими переговорами з Києвом у США чи Європі.

Російські чиновники заявили, що мирний план США є гарною основою для обговорення, але не сказали, чи приймуть вони його. Багато європейських чиновників сумніваються, що кремль прагне завершити війну. Вони заявили, що Європа та всі країни НАТО стикаються з ризиком того, що якщо росія переможе в Україні, кремль націлиться на конфлікт з європейськими сусідами.

Генсек НАТО Рютте: "ми - наступна ціль росії", час діяти зараз11.12.25, 16:00 • 3369 переглядiв

У середу Україна надіслала до Вашингтона свою відповідь на попередню пропозицію США щодо припинення війни. "Хоча існує згода щодо деяких пунктів, включаючи обмеження 800 000 військовослужбовців у збройних силах України у мирний час, Київ продовжує відкидати наполягання США на здачі території в Донецькій області, яку досі утримують українські війська", - пише видання.

"План США передбачатиме, що Київ погодиться не воювати за повернення територій, які він втратив від росії в інших місцях, і може означати офіційне визнання Вашингтоном анексії москвою частин України. Це також ще більше ускладнило б надії Києва на остаточний вступ до НАТО, водночас потенційно повернувши росію у світову економіку, зокрема через спільні американо-російські проєкти", вказує видання.

Виступаючи перед журналістами через WhatsApp перед переговорами в неділю вранці, Зеленський заявив, що Київ ще не отримав відповіді від Вашингтона на свою пропозицію. Він сказав, що Україна "багато зробила, щоб усі сторони могли зустрітися", і висловив жаль, що мирними переговорами керувала швидше політика сили, аніж цінності.

"Дивіться, сьогодні ми говоримо не про чесність, а про силу, - сказав він. - Тому що якщо ми говоримо про чесність, цінності та повагу до міжнародного права, росіян мали засудити з самого початку".

Зеленський також зазначив у неділю, що він відкритий до обговорення майбутнього сильно укріпленої частини Донеччини, яку Україна досі утримує. Він сказав, що найсправедливішим варіантом було б розпочати переговори з росією на основі поточної лінії фронту, а не примусове виведення військ, і сказав, що якщо українські війська виведуться з цього району, росія також повинна погодитися вивести свої війська.

Він сказав, що це питання "дуже делікатне та дуже гаряче". Згідно з українським законодавством, за його словами, Президент не може здавати територію, і що це питання має остаточно вирішити український народ, можливо, шляхом референдуму.

Одна з ключових розбіжностей між США та Україною полягає в їхніх оцінках поля бою та в тому, як це має впливати на переговори, зазначає видання.

Щодо гарантій безпеки та НАТО

За словами європейських та українських чиновників, "окрім території, очікується, що берлінські переговори будуть зосереджені на переговорах щодо гарантій безпеки для України".

Велика Британія, Франція та інші європейські столиці розробили детальні плани щодо видів допомоги, яку вони могли б надати Україні, включаючи можливе розміщення "сил запевнення" в країні, та обговорили їх з американськими військовими чиновниками. Але Вашингтон ще не прийняв політичного рішення щодо допомоги, яку він надасть, за словами України та Європи.

Спочатку Україна сподівалася на членство в НАТО, із зобов'язанням, що напад на одного члена є нападом на всіх. У неділю Зеленський визнав, що членство в НАТО виглядає заблокованим, і що він зосереджений на юридично зобов'язуючих гарантіях безпеки з боку США та Європи, які були б подібними до тих, що кодифіковані у статті 5 основоположного договору НАТО.

Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14.12.25, 13:40 • 10559 переглядiв

Зеленський заявив, що сподівається, що Конгрес підтримає роль США у відбитті майбутнього російського вторгнення.

У п'ятницю французький чиновник "повторив важливість того, щоб Вашингтон надав Україні чітке розуміння її ролі в гарантіях безпеки, перш ніж Україна зобов'яжеться поступитися територією".

москва заявила, що буде рішуче заперечувати, якщо пропозиції, розроблені Києвом та Брюсселем, будуть включені до мирного плану, заявив у неділю радник кремля з питань зовнішньої політики юрій ушаков. росія, ймовірно, заперечуватиме проти положень, що включають демілітаризовану зону в Донецькій області, сказав він. "Можуть бути деякі положення, які є абсолютно неприйнятними для нас, зокрема ті, що стосуються територіальних питань", - сказав він. "Питання територій активно обговорювалося тут, у москві. Американці не тільки знають, але й розуміють нашу позицію", - сказав ушаков. Україна також ніколи не зможе повернути Крим або забезпечити членство в НАТО, сказав він. Щодо вступу України до НАТО, він сказав, що "також є мільйон відсотків гарантії, що цього не станеться".

США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану - Зеленський14.12.25, 13:06 • 5928 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Конгрес США
НАТО
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Крим
Володимир Зеленський
Берлін
Київ