Для Зеленского одна "красная линия" не подлежит обсуждению: Bild узнал о позиции Киева по выводу войск из Донецкой области

$42.190.08
49.470.05
ukenru
10:16 • 156 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 3252 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 9660 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 11199 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 13665 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 21687 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 30675 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 27581 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 37077 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39195 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 16844 просмотра
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49 • 15300 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 16448 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45 • 11146 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 16980 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 63599 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 79148 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 66114 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 75536 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 100076 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Александр Стабб
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Берлин
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 15649 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 33151 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 34903 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 39554 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 74213 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Для Зеленского одна "красная линия" не подлежит обсуждению: Bild узнал о позиции Киева по выводу войск из Донецкой области

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине отказывается от одностороннего вывода украинских войск из Донецкой области. Это происходит на фоне 28-пунктного плана США, который предусматривает отказ Украины от НАТО и новые выборы, но также уступку территорий России.

Для Зеленского одна "красная линия" не подлежит обсуждению: Bild узнал о позиции Киева по выводу войск из Донецкой области

В Берлине разворачивается противостояние на переговорах между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американской делегацией, Киев готов пойти на многочисленные компромиссы, однако для Зеленского одна "красная линия" не подлежит обсуждению, Киев отвергает односторонний добровольный вывод украинских войск из Донецкой области, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Основой для переговоров является 28-пунктный план США, находящийся под сильным влиянием России и направленный на урегулирование войны. Этот план включает требования об отказе Украины от НАТО и проведении новых выборов в течение 100 дней, пишет издание.

"Украина готова согласиться на оба пункта при определенных условиях. Однако от нее также ожидается уступка России ряда территорий. Это неприемлемо для украинцев", - говорится в публикации.

"В то время как Зеленский готов заморозить линию фронта, и, таким образом, де-факто уступить оккупированные территории Крыма, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона России (хотя и "временно", как подчеркивает Киев), о выводе войск из Донецка для украинского президента не может быть и речи", - пишет издание.

Впоследствии США предложили украинской армии вывести войска примерно из 5600 квадратных километров Донецкой области, которая тогда не будет захвачена российской армией, а продолжит существовать как "демилитаризованная экономическая зона". Как пишет издание - предложение, которое Россия немедленно подхватила.

Зеленский ответил в воскресенье утром: "Я не думаю, что это справедливо. Потому что эта экономическая зона - кто ею будет управлять?" "Другими словами: Зеленский опасается, что Россия нарушит свое слово и быстро оккупирует территории, освобожденные украинской армией", - отмечает издание.

"Это будет равносильно капитуляции украинской армии", указывает издание. "Мы этого не примем", - заявил в воскресенье BILD высокопоставленный украинский чиновник.

Контрпредложение Зеленского: "Если украинские войска отступят, скажем, на пять-десять километров, почему бы российским войскам не отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий? Это вопрос, на который еще нет ответа, но он обсуждается с крайней деликатностью и большим накалом страстей".

"Становится ясно, что Украина готова пойти на множество компромиссов. (...) Однако односторонний добровольный вывод войск с фронта в Киеве не стоит для обсуждения", - отмечает издание.

Переговоры Зеленского с посланниками Трампа в понедельник будут касаться гарантий безопасности США - СМИ15.12.25, 11:58 • 422 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Запорожская область
Бильд
НАТО
Херсонская область
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Луганск
Берлин