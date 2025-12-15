Для Зеленского одна "красная линия" не подлежит обсуждению: Bild узнал о позиции Киева по выводу войск из Донецкой области

В Берлине разворачивается противостояние на переговорах между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американской делегацией, Киев готов пойти на многочисленные компромиссы, однако для Зеленского одна "красная линия" не подлежит обсуждению, Киев отвергает односторонний добровольный вывод украинских войск из Донецкой области, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Основой для переговоров является 28-пунктный план США, находящийся под сильным влиянием России и направленный на урегулирование войны. Этот план включает требования об отказе Украины от НАТО и проведении новых выборов в течение 100 дней, пишет издание.

"Украина готова согласиться на оба пункта при определенных условиях. Однако от нее также ожидается уступка России ряда территорий. Это неприемлемо для украинцев", - говорится в публикации.

"В то время как Зеленский готов заморозить линию фронта, и, таким образом, де-факто уступить оккупированные территории Крыма, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона России (хотя и "временно", как подчеркивает Киев), о выводе войск из Донецка для украинского президента не может быть и речи", - пишет издание.

Впоследствии США предложили украинской армии вывести войска примерно из 5600 квадратных километров Донецкой области, которая тогда не будет захвачена российской армией, а продолжит существовать как "демилитаризованная экономическая зона". Как пишет издание - предложение, которое Россия немедленно подхватила.

Зеленский ответил в воскресенье утром: "Я не думаю, что это справедливо. Потому что эта экономическая зона - кто ею будет управлять?" "Другими словами: Зеленский опасается, что Россия нарушит свое слово и быстро оккупирует территории, освобожденные украинской армией", - отмечает издание.

"Это будет равносильно капитуляции украинской армии", указывает издание. "Мы этого не примем", - заявил в воскресенье BILD высокопоставленный украинский чиновник.

Контрпредложение Зеленского: "Если украинские войска отступят, скажем, на пять-десять километров, почему бы российским войскам не отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий? Это вопрос, на который еще нет ответа, но он обсуждается с крайней деликатностью и большим накалом страстей".

"Становится ясно, что Украина готова пойти на множество компромиссов. (...) Однако односторонний добровольный вывод войск с фронта в Киеве не стоит для обсуждения", - отмечает издание.

