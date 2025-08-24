«Ее не дарят – ее завоевывают и утверждают»: Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости

История доказывает: Независимость - дело сильных, ее не дарят, ее борются и утверждают. Об этом говорится в поздравлении украинцев с Днем Независимости Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского, сообщает УНН.

По его словам, 34-ю годовщину восстановления Независимости украинцы отмечают в бою с извечным врагом.

Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отбиваем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей Независимости. Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые добывали самостоятельную Украину потом и кровью