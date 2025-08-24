«Ее не дарят – ее завоевывают и утверждают»: Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил сограждан с Днем Независимости, отметив, что 34-ю годовщину украинцы отмечают в бою. Он подчеркнул, что настоящая Независимость невозможна без сильной армии.
История доказывает: Независимость - дело сильных, ее не дарят, ее борются и утверждают. Об этом говорится в поздравлении украинцев с Днем Независимости Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского, сообщает УНН.
Детали
По его словам, 34-ю годовщину восстановления Независимости украинцы отмечают в бою с извечным врагом.
Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отбиваем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей Независимости. Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые добывали самостоятельную Украину потом и кровью
Он подчеркнул, что настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии.
"За право народа быть свободным наше войско платит наивысшую цену. Помним каждого павшего... Спасибо каждому и каждой, кто держит строй и идет вперед в этом могучем строю. Кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага. Кто укрепляет нашу оборону и поддерживает нашу армию
По его убеждению, украинцы отстоят нашу Независимость.
"Ее лучший гарант – это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер", - резюмировал Сырский.
Напомним
24 августа Украина отмечает 34-ю годовщину Независимости. В этом году это уже четвертое празднование в условиях полномасштабного вторжения России.
