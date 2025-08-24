«Ее не дарят – ее завоевывают и утверждают»: Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости

$41.220.00
Эксклюзив
05:50 • 368 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 41350 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 46495 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 26179 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 51268 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33497 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 33864 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26329 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25661 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14691 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУРVideo23 августа, 20:20 • 7256 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого23 августа, 20:47 • 7678 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto00:24 • 11253 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно01:39 • 5064 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW02:03 • 10367 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 368 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 41350 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 29398 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 41216 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 31267 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 33862 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 21258 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 22874 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 25505 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 32608 просмотра
«Ее не дарят – ее завоевывают и утверждают»: Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости

Киев

 • 740 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил сограждан с Днем Независимости, отметив, что 34-ю годовщину украинцы отмечают в бою. Он подчеркнул, что настоящая Независимость невозможна без сильной армии.

«Ее не дарят – ее завоевывают и утверждают»: Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости

История доказывает: Независимость - дело сильных, ее не дарят, ее борются и утверждают. Об этом говорится в поздравлении украинцев с Днем Независимости Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сырского, сообщает УНН.

Детали

По его словам, 34-ю годовщину восстановления Независимости украинцы отмечают в бою с извечным врагом.

Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отбиваем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей Независимости. Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые добывали самостоятельную Украину потом и кровью

- отметил Сырский.

Он подчеркнул, что настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии.

"За право народа быть свободным наше войско платит наивысшую цену. Помним каждого павшего... Спасибо каждому и каждой, кто держит строй и идет вперед в этом могучем строю. Кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага. Кто укрепляет нашу оборону и поддерживает нашу армию

- написал Главнокомандующий ВСУ.

По его убеждению, украинцы отстоят нашу Независимость.

"Ее лучший гарант – это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер", - резюмировал Сырский.

Напомним

24 августа Украина отмечает 34-ю годовщину Независимости. В этом году это уже четвертое празднование в условиях полномасштабного вторжения России.

Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту23.08.25, 09:14 • 46495 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина