День Незалежності України та День падаючої зірки: що ще відзначають 24 серпня

Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а у світі відзначають День падаючої зірки, передає УНН.

День Незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 34-ту річницю Незалежності держави. І вчетверте поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на тлі повномасштабного вторгнення росії.

24 серпня 1991 року Верховна Рада більшістю голосів ухвалила Акт проголошення Незалежності України, а на світанку 24 лютого 2022 року росія, грубо порушивши усі норми міжнародного права, розпочала повномасштабну війну проти України. І саме тоді, на світанку 24 лютого, коли українські міста здригалися від ракетних ударів, а ворожі танки котилися нашою землею, почався справжній відлік нашої, здобутої у боях, Незалежності.

День падаючої зірки

День падаючої зірки став щорічною традицією для спостерігачів за зірками, ентузіастів природи та всіх, хто вірить у силу бажань. Це день, коли можна насолодитися красою всесвіту, подивитися на нічне небо та дати волю своїй уяві.

Всесвітній день топлес

День топлес – це щорічний захід, що підтримує право жінок оголюватися топлес на публіці. Метою дня є гендерна рівність, і залежно від місця розташування, відзначення цього дня є святом або актом протесту. У містах, де оголення топлес є законним, цей день заохочує жінок скористатися своїм правом на це. У містах, де оголення топлес заборонено, цей день заохочує жінок відстоювати своє конституційне право оголюватися топлес.

Захід проводиться в неділю, найближчу до 26 серпня, дати Дня рівності жінок, свята, яке знаменує річницю впровадження 19-ї поправки, яка надала жінкам право голосу. День "Go Topless" був заснований у 2007 році та вперше відбувся у 2008 році.

День народження картопляних чіпсів

Вважається, що винахідником чипсів є американський кухар Джордж Крум. Тонко порізана та підсмажена у великій кількості олії картопля швидко здобула популярність у США.

Вперше у якості фаст-фуду чипси на вулиці почав продавати підприємець з американського міста Клівленд Вільям Теппенден у 1890 році, загортаючи їх у паперові пакети. А у 1926 році виробники чипсів постачали їх в упаковках із вощеного паперу, що сприяло довшому зберіганню та перевезенню на великі відстані.

Міжнародний день дивної музики

Щороку в цей день, 24 серпня відзначається Міжнародний день дивної музики, який закликає слухачів та музикантів вийти зі свого шляху та відчути щось нове.

Релігійні свята

11-та неділя після П'ятдесятниці присвячена темі прощення, яка випливає з притчі про милосердного царя, який пробачив борги своєму рабу, проте потім не дозволив йому бути милосердним до іншого раба. Цього дня Церква закликає християн до взаємного прощення, адже ми отримуємо прощення гріхів від Бога тою мірою, в якій самі прощаємо інших.

