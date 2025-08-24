День Незалежності України та День падаючої зірки: що ще відзначають 24 серпня

$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 35893 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 39240 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 36865 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 23455 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 47940 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32675 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 32293 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25919 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25283 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14331 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Популярнi новини
Обширна географія, різні теми: Власюк розповів деталі про санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф23 серпня, 17:34 • 4528 перегляди
Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти друкуватиме у рф - Reuters23 серпня, 17:54 • 4706 перегляди
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 3534 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого23 серпня, 20:47 • 3876 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto00:24 • 4436 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 35893 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 27487 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 36867 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 29811 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 47941 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Милорад Додик
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Донецька область
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 32293 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 20453 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 22136 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 24707 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 32011 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
КАБ-500
ATACMS

День Незалежності України та День падаючої зірки: що ще відзначають 24 серпня

Київ • УНН

 • 26 перегляди

24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності. Цьогоріч це вже четверте святкування в умовах повномасштабного вторгнення росії. Також сьогодні День падаючої зірки, Всесвітній день топлес та День народження картопляних чіпсів.

День Незалежності України та День падаючої зірки: що ще відзначають 24 серпня

Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а у світі відзначають День падаючої зірки, передає УНН.

День Незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 34-ту річницю Незалежності держави. І вчетверте поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на тлі повномасштабного вторгнення росії.

24 серпня 1991 року Верховна Рада більшістю голосів ухвалила Акт проголошення Незалежності України, а на світанку 24 лютого 2022 року росія, грубо порушивши усі норми міжнародного права, розпочала повномасштабну війну проти України. І саме тоді, на світанку 24 лютого, коли українські міста здригалися від ракетних ударів, а ворожі танки котилися нашою землею, почався справжній відлік нашої, здобутої у боях, Незалежності.

Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту23.08.25, 09:14 • 39234 перегляди

День падаючої зірки

День падаючої зірки став щорічною традицією для спостерігачів за зірками, ентузіастів природи та всіх, хто вірить у силу бажань. Це день, коли можна насолодитися красою всесвіту, подивитися на нічне небо та дати волю своїй уяві.

Всесвітній день топлес

День топлес – це щорічний захід, що підтримує право жінок оголюватися топлес на публіці. Метою дня є гендерна рівність, і залежно від місця розташування, відзначення цього дня є святом або актом протесту. У містах, де оголення топлес є законним, цей день заохочує жінок скористатися своїм правом на це. У містах, де оголення топлес заборонено, цей день заохочує жінок відстоювати своє конституційне право оголюватися топлес.

Захід проводиться в неділю, найближчу до 26 серпня, дати Дня рівності жінок, свята, яке знаменує річницю впровадження 19-ї поправки, яка надала жінкам право голосу. День "Go Topless" був заснований у 2007 році та вперше відбувся у 2008 році.

Рак молочної залози: в Інституті Шалімова розповіли, коли пацієнткам варто негайно звернутися до лікаря-мамолога05.06.24, 16:32 • 16363 перегляди

День народження картопляних чіпсів

Вважається, що винахідником чипсів є американський кухар Джордж Крум. Тонко порізана та підсмажена у великій кількості олії картопля швидко здобула популярність у США.

Вперше у якості фаст-фуду чипси на вулиці почав продавати підприємець з американського міста Клівленд Вільям Теппенден у 1890 році, загортаючи їх у паперові пакети. А у 1926 році виробники чипсів постачали їх в упаковках із вощеного паперу, що сприяло довшому зберіганню та перевезенню на великі відстані.

Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь14.08.25, 11:11 • 188199 переглядiв

Міжнародний день дивної музики

Щороку в цей день, 24 серпня відзначається Міжнародний день дивної музики, який закликає слухачів та музикантів вийти зі свого шляху та відчути щось нове.

Релігійні свята

11-та неділя після П'ятдесятниці присвячена темі прощення, яка випливає з притчі про милосердного царя, який пробачив борги своєму рабу, проте потім не дозволив йому бути милосердним до іншого раба. Цього дня Церква закликає християн до взаємного прощення, адже ми отримуємо прощення гріхів від Бога тою мірою, в якій самі прощаємо інших.

Перше богослужіння ПЦУ відбулося у печерах Києво-Печерської лаври23.07.25, 16:43 • 6183 перегляди

Анна Мурашко

Суспільство
Верховна Рада України
Сполучені Штати Америки
Україна