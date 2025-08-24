$41.220.00
День Независимости Украины и День падающей звезды: что еще отмечают 24 августа

Киев • УНН

 • 8 просмотра

24 августа Украина отмечает 34-ю годовщину Независимости. В этом году это уже четвертое празднование в условиях полномасштабного вторжения России. Также сегодня День падающей звезды, Всемирный день топлес и День рождения картофельных чипсов.

День Независимости Украины и День падающей звезды: что еще отмечают 24 августа

Сегодня Украина празднует День Независимости, а в мире отмечают День падающей звезды, передает УНН.

День Независимости Украины

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 34-ю годовщину Независимости государства. И в четвертый раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабного вторжения России.

24 августа 1991 года Верховная Рада большинством голосов приняла Акт провозглашения Независимости Украины, а на рассвете 24 февраля 2022 года Россия, грубо нарушив все нормы международного права, начала полномасштабную войну против Украины. И именно тогда, на рассвете 24 февраля, когда украинские города содрогались от ракетных ударов, а вражеские танки катились по нашей земле, начался настоящий отсчет нашей, добытой в боях, Независимости.

Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту23.08.25, 09:14 • 39123 просмотра

День падающей звезды

День падающей звезды стал ежегодной традицией для наблюдателей за звездами, энтузиастов природы и всех, кто верит в силу желаний. Это день, когда можно насладиться красотой вселенной, посмотреть на ночное небо и дать волю своему воображению.

Всемирный день топлес

День топлес – это ежегодное мероприятие, поддерживающее право женщин обнажаться топлес на публике. Целью дня является гендерное равенство, и в зависимости от местоположения, празднование этого дня является праздником или актом протеста. В городах, где обнажение топлес является законным, этот день поощряет женщин воспользоваться своим правом на это. В городах, где обнажение топлес запрещено, этот день поощряет женщин отстаивать свое конституционное право обнажаться топлес.

Мероприятие проводится в воскресенье, ближайшее к 26 августа, дате Дня равенства женщин, праздника, который знаменует годовщину внедрения 19-й поправки, которая предоставила женщинам право голоса. День "Go Topless" был основан в 2007 году и впервые состоялся в 2008 году.

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу05.06.24, 16:32 • 16363 просмотра

День рождения картофельных чипсов

Считается, что изобретателем чипсов является американский повар Джордж Крам. Тонко порезанный и поджаренный в большом количестве масла картофель быстро завоевал популярность в США.

Впервые в качестве фаст-фуда чипсы на улице начал продавать предприниматель из американского города Кливленд Уильям Теппенден в 1890 году, заворачивая их в бумажные пакеты. А в 1926 году производители чипсов поставляли их в упаковках из вощеной бумаги, что способствовало более длительному хранению и перевозке на большие расстояния.

Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ14.08.25, 11:11 • 188199 просмотров

Международный день странной музыки

Ежегодно в этот день, 24 августа отмечается Международный день странной музыки, который призывает слушателей и музыкантов выйти из своего пути и ощутить что-то новое.

Религиозные праздники

11-я неделя после Пятидесятницы посвящена теме прощения, которая вытекает из притчи о милосердном царе, который простил долги своему рабу, однако затем не позволил ему быть милосердным к другому рабу. В этот день Церковь призывает христиан к взаимному прощению, ведь мы получаем прощение грехов от Бога в той мере, в какой сами прощаем других.

Первое богослужение ПЦУ состоялось в пещерах Киево-Печерской лавры23.07.25, 16:43 • 6183 просмотра

Анна Мурашко

