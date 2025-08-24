$41.220.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фронт 24 августа: ВСУ отбили 179 атак врага, нанеся значительные потери

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Украинские Силы обороны сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений, уничтожено 910 оккупантов и большое количество техники.

Силы обороны Украины сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В субботу, 23 августа, россияне нанесли 61 авиационный удар, сбросили 142 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, зафиксировано 4363 обстрела, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня. Также противник использовал 3930 дронов-камикадзе.

Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Старая Гута, Новая Гута и Бунякино Сумской области; Приморское Запорожской области.

В то же время за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки захватнических войск. Также враг нанес 8 авиационных ударов, применив при этом 25 управляемых авиабомб, и совершил 176 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборонительные рубежи Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное, Каменка и в сторону Зеленого.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Украинские войска отбивали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Он пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Карповка, Колодези, Мирное и в сторону Шандриголового, Дроновки, Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил 12 попыток идти вперед в районах Григоровки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении 16 боестолкновений произошло в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районе Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Владимировка, Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 33 атаки в районах населенных пунктов Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Филиала, Ивановки, Запорожского.

На Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении ВСУ отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Общие потери россиян за минувшие сутки составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 121 беспилотный летательный аппарат и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил сограждан с Днем Независимости, отметив, что настоящая Независимость невозможна без сильной армии.

Евгений Устименко

