У Києві на спробі підкупу судді викрили двох адвокатів
Київ • УНН
У Києві двох адвокатів викрили на спробі підкупу судді, щоб домогтися виправдувального вироку для підзахисного. Вони готувалися надати неправомірну вигоду судді за винесення виправдувального вироку у справі щодо розкрадання піску АТ "Укрзалізниця".
У Києві двох адвокатів викрили на спробі підкупу судді. Таким чином фігуранти справи намагалися добитися виправдовувального вироку для свого підзахисного, пише УНН з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру.
Деталі
22 жовтня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру двом адвокатам, викритим на спробі підкупу судді. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України
Зазначається, що в рамках досудового розслідування встановлено, що адвокати готувалися до надання судді одного із судів міста Києва неправомірної вигоди за винесення виправдувального вироку обвинуваченому у справі щодо розкрадання піску АТ "Укрзалізниця".
Задля здійснення своїх намірів адвокати за неправомірну вигоду в одній із експертних установ отримали висновок експертизи, призначеної судом. Вони мали намір використати його як підставу для подальшого надання неправомірної вигоди судді за ухвалення виправдувального вироку щодо особи, яку вони представляли.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди) КК України.
В САП зазначили, що один із викритих адвокатів підозрюється у несанкціонованому доступі до Єдиного державного реєстру судових рішень. Його разом з іншими особами викрили у квітні 2025 року. Наразі тривають слідчі дії.
Доповнення
