Ексклюзив
16:59 • 3504 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 5554 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 10590 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 12579 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 20843 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 21849 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13330 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 12091 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10726 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 9484 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
У Києві на спробі підкупу судді викрили двох адвокатів

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

У Києві двох адвокатів викрили на спробі підкупу судді, щоб домогтися виправдувального вироку для підзахисного. Вони готувалися надати неправомірну вигоду судді за винесення виправдувального вироку у справі щодо розкрадання піску АТ "Укрзалізниця".

У Києві на спробі підкупу судді викрили двох адвокатів

У Києві двох адвокатів викрили на спробі підкупу судді. Таким чином фігуранти справи намагалися добитися виправдовувального вироку для свого підзахисного, пише УНН з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

Деталі

22 жовтня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру двом адвокатам, викритим на спробі підкупу судді. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках досудового розслідування встановлено, що адвокати готувалися до надання судді одного із судів міста Києва неправомірної вигоди за винесення виправдувального вироку обвинуваченому у справі щодо розкрадання піску АТ "Укрзалізниця".

Задля здійснення своїх намірів адвокати за неправомірну вигоду в одній із експертних установ отримали висновок експертизи, призначеної судом. Вони мали намір використати його як підставу для подальшого надання неправомірної вигоди судді за ухвалення виправдувального вироку щодо особи, яку вони представляли.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди) КК України.

В САП зазначили, що один із викритих адвокатів підозрюється у несанкціонованому доступі до Єдиного державного реєстру судових рішень. Його разом з іншими особами викрили у квітні 2025 року. Наразі тривають слідчі дії.

Доповнення

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про нові підозри у справі заволодіння 129 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. За гроші були привласнені через шахрайські схеми під час тендеру на реконструкцію водогону у Кам’янському районі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство стосовно власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника. Їх підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду. 

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Кам'янське
Київ