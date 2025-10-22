В Киеве на попытке подкупа судьи разоблачили двух адвокатов
Киев • УНН
В Киеве двух адвокатов разоблачили на попытке подкупа судьи, чтобы добиться оправдательного приговора для подзащитного. Они готовились предоставить неправомерную выгоду судье за вынесение оправдательного приговора по делу о хищении песка АО "Укрзализныця".
Детали
22 октября 2025 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении двум адвокатам, разоблаченным на попытке подкупа судьи. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 УК Украины
Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что адвокаты готовились к предоставлению судье одного из судов города Киева неправомерной выгоды за вынесение оправдательного приговора обвиняемому по делу о хищении песка АО "Укрзалізниця".
Для осуществления своих намерений адвокаты за неправомерную выгоду в одном из экспертных учреждений получили заключение экспертизы, назначенной судом. Они намеревались использовать его как основание для дальнейшего предоставления неправомерной выгоды судье за вынесение оправдательного приговора в отношении лица, которое они представляли.
Действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовному правонарушению) и по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание и предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.
В САП отметили, что один из разоблаченных адвокатов подозревается в несанкционированном доступе к Единому государственному реестру судебных решений. Его вместе с другими лицами разоблачили в апреле 2025 года. Сейчас продолжаются следственные действия.
Дополнение
Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о новых подозрениях по делу о завладении 129 млн грн, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области. Деньги были присвоены через мошеннические схемы во время тендера на реконструкцию водопровода в Каменском районе.
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие в отношении владельца группы "Финансы и кредит" и его пособника. Их подозревают в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда.