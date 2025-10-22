САП повідомила про нові підозри у справі про розкрадання 129 млн грн на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини
Спеціальна антикорупційна прокуратура виявила нові підозри у справі розкрадання 129 мільйонів гривень, виділених на відновлення інфраструктури Дніпропетровської області. Кошти були привласнені під час тендеру на реконструкцію водогону в Кам’янському районі, де компанія-переможець перепродала трубну продукцію комунальному підприємству втричі дорожче.
Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про нові підозри у справі заволодіння 129 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. За даними САП, гроші були привласнені через шахрайські схеми під час тендеру на реконструкцію водогону у Кам’янському районі. Про це йдеться в повідомленні САП в Телеграм, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозри кільком особам.
Про підозру повідомлено:
Заступнику директора проєктної організації – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Заступнику директора товариства, що перемогло в тендері, – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Керівнику фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля, – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
За даними слідства, учасники організованої групи забезпечили перемогу в тендері компанії, підконтрольній організатору. Товариство-переможець мало закупити трубну продукцію для реконструкції водогону, але придбало її за ринковою ціною та перепродало комунальному підприємству більш ніж утричі дорожче. Внаслідок цієї схеми комунальне підприємство зазнало збитків на понад 129 млн грн, якими зловмисники розпорядилися на власний розсуд та легалізували через підконтрольні фірми.
Відомо, що бенефіціарним власником товариства-переможця був місцевий підприємець, який перебуває у розшуку ФБР за майнові злочини. Досудове розслідування триває, САП планує повідомляти про подальші результати слідства.
