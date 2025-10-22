САП повідомила про нові підозри у справі про розкрадання 129 млн грн на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини

$41.740.01
Ексклюзив
15:19 • 2836 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 6034 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 14069 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 16292 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 11762 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 11431 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10226 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 8948 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
22 жовтня, 09:47 • 16148 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
22 жовтня, 09:23 • 17299 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 14077 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 16300 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 13666 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 19873 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 24280 перегляди
САП повідомила про нові підозри у справі про розкрадання 129 млн грн на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Спеціальна антикорупційна прокуратура виявила нові підозри у справі розкрадання 129 мільйонів гривень, виділених на відновлення інфраструктури Дніпропетровської області. Кошти були привласнені під час тендеру на реконструкцію водогону в Кам’янському районі, де компанія-переможець перепродала трубну продукцію комунальному підприємству втричі дорожче.

САП повідомила про нові підозри у справі про розкрадання 129 млн грн на відновлення інфраструктури Дніпропетровщини

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про нові підозри у справі заволодіння 129 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. За даними САП, гроші були привласнені через шахрайські схеми під час тендеру на реконструкцію водогону у Кам’янському районі. Про це йдеться в повідомленні САП в Телеграм, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозри кільком особам.

Про підозру повідомлено:

Заступнику директора проєктної організації – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Заступнику директора товариства, що перемогло в тендері, – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Керівнику фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля, – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. 

– йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, учасники організованої групи забезпечили перемогу в тендері компанії, підконтрольній організатору. Товариство-переможець мало закупити трубну продукцію для реконструкції водогону, але придбало її за ринковою ціною та перепродало комунальному підприємству більш ніж утричі дорожче. Внаслідок цієї схеми комунальне підприємство зазнало збитків на понад 129 млн грн, якими зловмисники розпорядилися на власний розсуд та легалізували через підконтрольні фірми.

Відомо, що бенефіціарним власником товариства-переможця був місцевий підприємець, який перебуває у розшуку ФБР за майнові злочини. Досудове розслідування триває, САП планує повідомляти про подальші результати слідства.

Справа ексголови Верховного Суду і власника групи "Фінанси та кредит": САП повідомила про завершення розслідування22.10.25, 15:21 • 1764 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дніпропетровська область