Эксклюзив
15:19 • 1812 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 4006 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 12622 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 14871 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 11198 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"
13:10 • 11222 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10078 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 8868 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 16109 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
22 октября, 09:23 • 17267 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
САП сообщила о новых подозрениях по делу о хищении 129 млн грн на восстановление инфраструктуры Днепропетровщины

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Специальная антикоррупционная прокуратура выявила новые подозрения по делу хищения 129 миллионов гривен, выделенных на восстановление инфраструктуры Днепропетровской области. Средства были присвоены во время тендера на реконструкцию водопровода в Каменском районе, где компания-победитель перепродала трубную продукцию коммунальному предприятию втрое дороже.

САП сообщила о новых подозрениях по делу о хищении 129 млн грн на восстановление инфраструктуры Днепропетровщины

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о новых подозрениях по делу о завладении 129 млн грн, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области. По данным САП, деньги были присвоены через мошеннические схемы во время тендера на реконструкцию водопровода в Каменском районе. Об этом говорится в сообщении САП в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрениях нескольким лицам.

О подозрении сообщено:

Заместителю директора проектной организации – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Заместителю директора общества, победившего в тендере, – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Руководителю фирмы-прокладки, через которую осуществлялась закупка, – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. 

– говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, участники организованной группы обеспечили победу в тендере компании, подконтрольной организатору. Общество-победитель должно было закупить трубную продукцию для реконструкции водопровода, но приобрело ее по рыночной цене и перепродало коммунальному предприятию более чем в три раза дороже. В результате этой схемы коммунальное предприятие понесло убытки на более чем 129 млн грн, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению и легализовали через подконтрольные фирмы.

Известно, что бенефициарным владельцем общества-победителя был местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР за имущественные преступления. Досудебное расследование продолжается, САП планирует сообщать о дальнейших результатах следствия.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Днепропетровская область