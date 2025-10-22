САП сообщила о новых подозрениях по делу о хищении 129 млн грн на восстановление инфраструктуры Днепропетровщины
Специальная антикоррупционная прокуратура выявила новые подозрения по делу хищения 129 миллионов гривен, выделенных на восстановление инфраструктуры Днепропетровской области. Средства были присвоены во время тендера на реконструкцию водопровода в Каменском районе, где компания-победитель перепродала трубную продукцию коммунальному предприятию втрое дороже.
Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о новых подозрениях по делу о завладении 129 млн грн, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области. По данным САП, деньги были присвоены через мошеннические схемы во время тендера на реконструкцию водопровода в Каменском районе. Об этом говорится в сообщении САП в Телеграм, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрениях нескольким лицам.
О подозрении сообщено:
Заместителю директора проектной организации – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Заместителю директора общества, победившего в тендере, – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Руководителю фирмы-прокладки, через которую осуществлялась закупка, – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
По данным следствия, участники организованной группы обеспечили победу в тендере компании, подконтрольной организатору. Общество-победитель должно было закупить трубную продукцию для реконструкции водопровода, но приобрело ее по рыночной цене и перепродало коммунальному предприятию более чем в три раза дороже. В результате этой схемы коммунальное предприятие понесло убытки на более чем 129 млн грн, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению и легализовали через подконтрольные фирмы.
Известно, что бенефициарным владельцем общества-победителя был местный предприниматель, находящийся в розыске ФБР за имущественные преступления. Досудебное расследование продолжается, САП планирует сообщать о дальнейших результатах следствия.
