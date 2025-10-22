Дело экс-главы Верховного Суда и владельца группы "Финансы и кредит": САП сообщила о завершении расследования

$41.740.01
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 10620 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 12859 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 18740 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 27659 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27011 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 34939 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45484 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43980 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35272 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене22 октября, 02:42 • 16678 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22 октября, 03:15 • 15372 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 26047 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 35634 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 28352 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 7814 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 10516 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 12693 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto08:35 • 18756 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 27674 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Йонас Гар Стере
Елена Зеленская
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Харьков
Будапешт
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 25901 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 41100 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 50821 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 41044 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 96782 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

Дело экс-главы Верховного Суда и владельца группы "Финансы и кредит": САП сообщила о завершении расследования

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование в отношении владельца группы "Финансы и кредит" и его пособника. Их подозревают в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда, материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты.

Дело экс-главы Верховного Суда и владельца группы "Финансы и кредит": САП сообщила о завершении расследования

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие в отношении владельца группы "Финансы и кредит" и его пособника. Их подозревают в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Подробности

Имена фигурантов в прокуратуре не называют, но судя по описанию дела речь идет о Константине Жеваго (совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит") и Всеволоде Князеве (бывший председатель Верховного Суда).

По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Также следствие установило наличие контактов бизнесмена - владельца группы "Финансы и кредит" с одним из адвокатов адвокатского объединения, который должен был непосредственно передать денежные средства другому лицу, вовлеченному в преступную деятельность. Это лицо должно было бы предоставить их в качестве неправомерной выгоды руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.

Дополнение

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, который является подозреваемым по делу экс-главы Верховного Суда, в виде заочного ареста.

Напомним

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда дала разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении украинского бизнесмена Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки экс-главе Всеволоду Князеву и судьям Верховного Суда.

Также УНН сообщал, что Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда.

Евгений Устименко

ПолитикаКриминал и ЧП
Высший антикоррупционный суд Украины