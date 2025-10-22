Дело экс-главы Верховного Суда и владельца группы "Финансы и кредит": САП сообщила о завершении расследования

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование в отношении владельца группы "Финансы и кредит" и его пособника. Их подозревают в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда, материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты.