Дело экс-главы Верховного Суда и владельца группы "Финансы и кредит": САП сообщила о завершении расследования
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование в отношении владельца группы "Финансы и кредит" и его пособника. Их подозревают в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда, материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты.
Подробности
Имена фигурантов в прокуратуре не называют, но судя по описанию дела речь идет о Константине Жеваго (совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит") и Всеволоде Князеве (бывший председатель Верховного Суда).
По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Также следствие установило наличие контактов бизнесмена - владельца группы "Финансы и кредит" с одним из адвокатов адвокатского объединения, который должен был непосредственно передать денежные средства другому лицу, вовлеченному в преступную деятельность. Это лицо должно было бы предоставить их в качестве неправомерной выгоды руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.
Дополнение
Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, который является подозреваемым по делу экс-главы Верховного Суда, в виде заочного ареста.
Напомним
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда дала разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении украинского бизнесмена Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки экс-главе Всеволоду Князеву и судьям Верховного Суда.
Также УНН сообщал, что Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного Суда.