Справа ексголови Верховного Суду і власника групи "Фінанси та кредит": САП повідомила про завершення розслідування
Київ • УНН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування щодо власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника. Їх підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду, матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство стосовно власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника. Їх підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.
Деталі
Імена фігурантів у прокуратурі не називають, але судячи із опису справи йдеться про Костянтина Жеваго (співвласник фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит") і Всеволода Князєва (колишній голова Верховного Суду).
За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Також слідство встановило наявність контактів бізнесмена - власника групи "Фінанси та кредит" з одним з адвокатів адвокатського об’єднання, який мав безпосередньо передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності. Ця особа мала б надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
Доповнення
Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у справі ексголови Верховного Суду, у вигляді заочного арешту.
Нагадаємо
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Його підозрюють в наданні хабаря ексголові Всеволоду Князєву та суддям Верховного Суду.
Також УНН повідомляв, що Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.