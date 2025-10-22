Справа ексголови Верховного Суду і власника групи "Фінанси та кредит": САП повідомила про завершення розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство стосовно власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника. Їх підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Імена фігурантів у прокуратурі не називають, але судячи із опису справи йдеться про Костянтина Жеваго (співвласник фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит") і Всеволода Князєва (колишній голова Верховного Суду).

За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Також слідство встановило наявність контактів бізнесмена - власника групи "Фінанси та кредит" з одним з адвокатів адвокатського об’єднання, який мав безпосередньо передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності. Ця особа мала б надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

Доповнення

Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у справі ексголови Верховного Суду, у вигляді заочного арешту.

Нагадаємо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Його підозрюють в наданні хабаря ексголові Всеволоду Князєву та суддям Верховного Суду.

Також УНН повідомляв, що Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.