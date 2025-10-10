Масована атака на цивільну та енергетичну інфраструктури: Офіс Генпрокурора показав наслідки
Київ • УНН
росія здійснила масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру України 10 жовтня 2025 року, використовуючи ракети та БпЛА. Внаслідок обстрілів постраждали Київ, Київська область, Дніпропетровщина та Полтавщина, є травмовані та значні руйнування.
Росіяни здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктури України. Відкрито кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.
Про це УНН повідомляє з посиланням на офіс Генпрокурора.
Деталі
У ніч на 10 жовтня 2025 року зс рф здійснили чергову масовану атаку мирних міст України, використовуючи ракети різних типів та БпЛА
Офіс Генпрокурора розповів про наслідки атаки.
Київ
У столиці травмовано щонайменше 11 людей, зокрема, 10 у Печерському районі та одна людина у Голосіївському. Так, внаслідок пожежі, спричиненої БпЛА, пошкоджено 17-поверховий житловий будинок у Печерському районі столиці. У потерпілих вибухові травми, опіки та отруєння продуктами горіння. Крім того, пошкоджено фасад та вікна будинку та припарковані автомобілі у Голосіївському районі столиці.
Київська область
У місті Бровари пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 4 продуктові кіоски та 1 магазин. Крім того, знищено 2 автомобілі, ще 2 транспортні засоби зазнали пошкоджень.
Дніпропетровщина
У Дніпрі, Кам’янському та Криворіжжі під ударом була енергетична інфраструктура. Крім того, у Самарському та Криворізькому районах поранено двох чоловіків, пошкоджено приватний будинок. На Синельниківщині пошкоджено комбайн, вантажівку та господарську споруду.
Під артилерійським та реактивним вогнем системи "Град" перебувала Нікопольщина. Зранку ворог атакував ракетами Кривий Ріг — травмовано трьох людей, пошкоджено складські приміщення.
Полтавщина
Унаслідок влучань та падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та приватні домогосподарства. У Полтавському районі – електромережі, тролейбусну контактну лінію, дорожнє покриття. У будинках мирних мешканців пошкоджено скління вікон.
Прокурори, разом з іншими правоохоронцями, документують наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення, вчиненого збройними силами рф. Розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України)
"рф гірша за ХАМАС": Сибіга різко відреагував на ворожі обстріли 10 жовтня10.10.25, 10:10 • 1306 переглядiв
Доповнення
Аварійні відключення після російської атаки рф у Києві та 9 областях.