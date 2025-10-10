$41.400.09
Масована атака на цивільну та енергетичну інфраструктури: Офіс Генпрокурора показав наслідки

Київ • УНН

 • 1916 перегляди

росія здійснила масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру України 10 жовтня 2025 року, використовуючи ракети та БпЛА. Внаслідок обстрілів постраждали Київ, Київська область, Дніпропетровщина та Полтавщина, є травмовані та значні руйнування.

Масована атака на цивільну та енергетичну інфраструктури: Офіс Генпрокурора показав наслідки

Росіяни здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктури України. Відкрито кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на офіс Генпрокурора.

Деталі

У ніч на 10 жовтня 2025 року зс рф здійснили чергову масовану атаку мирних міст України, використовуючи ракети різних типів та БпЛА

- інформує ОГП. 

Офіс Генпрокурора розповів про наслідки атаки. 

Київ  

У столиці травмовано щонайменше 11 людей, зокрема, 10 у Печерському районі та одна людина у Голосіївському. Так, внаслідок пожежі, спричиненої БпЛА, пошкоджено 17-поверховий житловий будинок у Печерському районі столиці. У потерпілих вибухові травми, опіки та отруєння продуктами горіння. Крім того, пошкоджено фасад та вікна будинку та припарковані автомобілі у Голосіївському районі столиці.  

Київська область 

У місті Бровари пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 4 продуктові кіоски та 1 магазин. Крім того, знищено 2 автомобілі, ще 2 транспортні засоби зазнали пошкоджень.  

Дніпропетровщина

У Дніпрі, Кам’янському та Криворіжжі під ударом була енергетична інфраструктура. Крім того, у Самарському та Криворізькому районах поранено двох чоловіків, пошкоджено приватний будинок. На Синельниківщині пошкоджено комбайн, вантажівку та господарську споруду.

Під артилерійським та реактивним вогнем системи "Град" перебувала Нікопольщина. Зранку ворог атакував ракетами Кривий Ріг — травмовано трьох людей, пошкоджено складські приміщення.

Полтавщина

Унаслідок влучань та падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та приватні домогосподарства. У Полтавському районі – електромережі, тролейбусну контактну лінію, дорожнє покриття. У будинках мирних мешканців пошкоджено скління вікон.

Прокурори, разом з іншими правоохоронцями, документують наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення, вчиненого збройними силами рф. Розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України)

- йдеться в повідомленні.  

Доповнення 

Аварійні відключення після російської атаки рф у Києві та 9 областях. 

Анна Мурашко

