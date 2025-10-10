Массированная атака на гражданскую и энергетическую инфраструктуры: Офис Генпрокурора показал последствия
Россия совершила массированную атаку на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины 10 октября 2025 года, используя ракеты и БПЛА. В результате обстрелов пострадали Киев, Киевская область, Днепропетровщина и Полтавщина, есть травмированные и значительные разрушения.
Россияне совершили очередную массированную атаку на гражданскую и энергетическую инфраструктуры Украины. Открыты уголовные производства по фактам военных преступлений.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генпрокурора.
Детали
В ночь на 10 октября 2025 года вс рф совершили очередную массированную атаку мирных городов Украины, используя ракеты различных типов и БпЛА
Офис Генпрокурора рассказал о последствиях атаки.
Киев
В столице травмированы по меньшей мере 11 человек, в частности, 10 в Печерском районе и один человек в Голосеевском. Так, в результате пожара, вызванного БпЛА, поврежден 17-этажный жилой дом в Печерском районе столицы. У пострадавших взрывные травмы, ожоги и отравление продуктами горения. Кроме того, повреждены фасад и окна дома и припаркованные автомобили в Голосеевском районе столицы.
Киевская область
В городе Бровары повреждены 3 многоквартирных дома, 4 продуктовых киоска и 1 магазин. Кроме того, уничтожены 2 автомобиля, еще 2 транспортных средства получили повреждения.
Днепропетровщина
В Днепре, Каменском и Криворожье под ударом была энергетическая инфраструктура. Кроме того, в Самарском и Криворожском районах ранены двое мужчин, поврежден частный дом. На Синельниковщине повреждены комбайн, грузовик и хозяйственная постройка.
Под артиллерийским и реактивным огнем системы "Град" находилась Никопольщина. Утром враг атаковал ракетами Кривой Рог — травмированы три человека, повреждены складские помещения.
Полтавщина
В результате попаданий и падения обломков в Кременчугском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры и частные домохозяйства. В Полтавском районе – электросети, троллейбусная контактная линия, дорожное покрытие. В домах мирных жителей повреждено остекление окон.
Прокуроры, вместе с другими правоохранителями, документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения, совершенного вооруженными силами рф. Начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины)
Дополнение
Аварийные отключения после российской атаки рф в Киеве и 9 областях.