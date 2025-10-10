Массированная атака на гражданскую и энергетическую инфраструктуры: Офис Генпрокурора показал последствия

$41.400.09
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 11639 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 10958 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21148 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42484 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 40981 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41937 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71021 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65519 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28208 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Популярные новости
россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие9 октября, 23:10 • 9270 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 37200 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 21827 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 3974 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 18043 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59907 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 71019 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65518 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 54885 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 85864 просмотра
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59908 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 26821 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 41054 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 57429 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 71044 просмотра
Массированная атака на гражданскую и энергетическую инфраструктуры: Офис Генпрокурора показал последствия

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Россия совершила массированную атаку на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины 10 октября 2025 года, используя ракеты и БПЛА. В результате обстрелов пострадали Киев, Киевская область, Днепропетровщина и Полтавщина, есть травмированные и значительные разрушения.

Массированная атака на гражданскую и энергетическую инфраструктуры: Офис Генпрокурора показал последствия

Россияне совершили очередную массированную атаку на гражданскую и энергетическую инфраструктуры Украины. Открыты уголовные производства по фактам военных преступлений.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генпрокурора.

Детали

В ночь на 10 октября 2025 года вс рф совершили очередную массированную атаку мирных городов Украины, используя ракеты различных типов и БпЛА

- информирует ОГП. 

Офис Генпрокурора рассказал о последствиях атаки. 

Киев  

В столице травмированы по меньшей мере 11 человек, в частности, 10 в Печерском районе и один человек в Голосеевском. Так, в результате пожара, вызванного БпЛА, поврежден 17-этажный жилой дом в Печерском районе столицы. У пострадавших взрывные травмы, ожоги и отравление продуктами горения. Кроме того, повреждены фасад и окна дома и припаркованные автомобили в Голосеевском районе столицы.  

Киевская область 

В городе Бровары повреждены 3 многоквартирных дома, 4 продуктовых киоска и 1 магазин. Кроме того, уничтожены 2 автомобиля, еще 2 транспортных средства получили повреждения.  

Днепропетровщина

В Днепре, Каменском и Криворожье под ударом была энергетическая инфраструктура. Кроме того, в Самарском и Криворожском районах ранены двое мужчин, поврежден частный дом. На Синельниковщине повреждены комбайн, грузовик и хозяйственная постройка.

Под артиллерийским и реактивным огнем системы "Град" находилась Никопольщина. Утром враг атаковал ракетами Кривой Рог — травмированы три человека, повреждены складские помещения.

Полтавщина

В результате попаданий и падения обломков в Кременчугском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры и частные домохозяйства. В Полтавском районе – электросети, троллейбусная контактная линия, дорожное покрытие. В домах мирных жителей повреждено остекление окон.

Прокуроры, вместе с другими правоохранителями, документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения, совершенного вооруженными силами рф. Начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении.  

"рф хуже ХАМАС": Сибига резко отреагировал на вражеские обстрелы 10 октября10.10.25, 10:10 • 1230 просмотров

Дополнение 

Аварийные отключения после российской атаки рф в Киеве и 9 областях. 

Анна Мурашко

