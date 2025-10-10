"рф хуже ХАМАС": Сибига резко отреагировал на вражеские обстрелы 10 октября

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 222 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 4910 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 6240 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 18551 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 40227 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 39958 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41689 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 68366 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63220 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28148 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 19044 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 18930 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 34507 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 19270 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 15491 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56055 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 68362 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63216 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 52707 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 83764 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Андрей Сибига
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56055 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 25494 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 39781 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 56212 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 69845 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Нефть марки Brent
Вашингтон Пост
МиГ-31

"рф хуже ХАМАС": Сибига резко отреагировал на вражеские обстрелы 10 октября

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Министр иностранных дел Украины назвал обстрел сознательной демонстрацией неизменности агрессивных действий кремля. Он сравнил действия россии с геноцидом, ссылаясь на Конвенцию о геноциде, и призвал к усиленному давлению на москву.

"рф хуже ХАМАС": Сибига резко отреагировал на вражеские обстрелы 10 октября

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по критической гражданской инфраструктуре государства в ночь на 10 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Подробности

Как отметил Сибига, российский диктатор владимир путин 10 октября – в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году. Он назвал это сознательной демонстрацией того, что за три года кремль не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия.

россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала – войну, которую она не способна и не сможет выиграть

- уточнил Сибига.

Он напомнил, что согласно статье II Конвенции о геноциде (создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы), лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду.

Единственным выходом из ситуации Сибига называет "сильное и консолидированное" давление на москву.

Экономическое давление в виде жестких санкций, военное давление в виде более сильной поддержки Украины, политическое давление в виде полной изоляции. путин должен почувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее прекращения. Он должен почувствовать, что продолжение этой войны угрожает его режиму

- резюмировал дипломат.

Зеленский о ночной атаке рф: более 450 дронов и 30 ракет, обесточивания в 9 областях и Киеве, более 20 пострадавших и погибший ребенок10.10.2025, 09:30 • 1484 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Владимир Путин
Андрей Сибига
Украина