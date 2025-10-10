"рф хуже ХАМАС": Сибига резко отреагировал на вражеские обстрелы 10 октября

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по критической гражданской инфраструктуре государства в ночь на 10 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Как отметил Сибига, российский диктатор владимир путин 10 октября – в годовщину первой массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году. Он назвал это сознательной демонстрацией того, что за три года кремль не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любую содержательную дипломатию и мирные усилия.

россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала – войну, которую она не способна и не сможет выиграть

Он напомнил, что согласно статье II Конвенции о геноциде (создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы), лишение людей энергии в условиях снижения осенних температур приравнивается к геноциду.

Единственным выходом из ситуации Сибига называет "сильное и консолидированное" давление на москву.

Экономическое давление в виде жестких санкций, военное давление в виде более сильной поддержки Украины, политическое давление в виде полной изоляции. путин должен почувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее прекращения. Он должен почувствовать, что продолжение этой войны угрожает его режиму