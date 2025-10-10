$41.400.09
07:24
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 4966 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6282 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18569 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40246 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33242 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39968 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41691 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68386 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63234 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
"рф гірша за ХАМАС": Сибіга різко відреагував на ворожі обстріли 10 жовтня

Київ

 • 422 перегляди

Міністр закордонних справ України назвавши обстріл свідомою демонстрацією незмінності агресивних дій кремля. Він порівняв дії росії з геноцидом, посилаючись на Конвенцію про геноцид, і закликав до посиленого тиску на москву.

"рф гірша за ХАМАС": Сибіга різко відреагував на ворожі обстріли 10 жовтня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по критичній цивільній інфраструктурі держави у ніч на 10 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Як зазначив Сибіга, російський диктатор володимир путін 10 жовтня - у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Він назвав це свідомою демонстрацією того, що за три роки кремль не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів і продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля.

росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню і мирні зусилля. Навпаки, москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала - війну, яку вона не здатна і не зможе виграти

- уточнив Сибіга.

Він нагадав, що згідно статті II Конвенції про геноцид (створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи), позбавлення людей енергії в умовах зниження осінніх температур прирівнюється до геноциду.

Єдиним виходом з ситуації Сибіга називає "сильний і консолідований" тиск на москву.

Економічний тиск у вигляді жорстких санкцій, військовий тиск у вигляді сильнішої підтримки України, політичний тиск у вигляді повної ізоляції. путін повинен відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її припинення. Він повинен відчути, що продовження цієї війни загрожує його режиму

- резюмував дипломат.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Україна