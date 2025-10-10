"рф гірша за ХАМАС": Сибіга різко відреагував на ворожі обстріли 10 жовтня
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України назвавши обстріл свідомою демонстрацією незмінності агресивних дій кремля. Він порівняв дії росії з геноцидом, посилаючись на Конвенцію про геноцид, і закликав до посиленого тиску на москву.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по критичній цивільній інфраструктурі держави у ніч на 10 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.
Деталі
Як зазначив Сибіга, російський диктатор володимир путін 10 жовтня - у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. Він назвав це свідомою демонстрацією того, що за три роки кремль не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів і продовжує відкидати будь-яку змістовну дипломатію та мирні зусилля.
росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню і мирні зусилля. Навпаки, москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала - війну, яку вона не здатна і не зможе виграти
Він нагадав, що згідно статті II Конвенції про геноцид (створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи), позбавлення людей енергії в умовах зниження осінніх температур прирівнюється до геноциду.
Єдиним виходом з ситуації Сибіга називає "сильний і консолідований" тиск на москву.
Економічний тиск у вигляді жорстких санкцій, військовий тиск у вигляді сильнішої підтримки України, політичний тиск у вигляді повної ізоляції. путін повинен відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її припинення. Він повинен відчути, що продовження цієї війни загрожує його режиму
