"Знущання росії з людей": Зеленський відреагував на атаку рф на енергетику, наголосивши на важливості реакції партнерів

$42.720.15
49.920.12
ukenru
11:03 • 120 перегляди
Негода в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається даліPhotoVideo
10:13 • 3390 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
09:50 • 14615 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 36180 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 29832 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 32469 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 41331 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 43392 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 32415 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 29611 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.9м/с
91%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52 • 28978 перегляди
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 15517 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 17283 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 15833 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 11534 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 49209 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 54071 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 57084 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 96932 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 134013 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Олексій Білошицький
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 11741 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 26884 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 53367 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 72726 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 114540 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

"Знущання росії з людей": Зеленський відреагував на атаку рф на енергетику, наголосивши на важливості реакції партнерів

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на енергетику Дніпровщини та Запоріжжя, наголосивши на важливості реакції партнерів. Він підкреслив, що такі удари не мають військового сенсу і є війною росії проти українського народу.

"Знущання росії з людей": Зеленський відреагував на атаку рф на енергетику, наголосивши на важливості реакції партнерів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф на енергетику, яка викликала знеструмлення на Дніпровщині і Запоріжжі, вказавши на важливість реагування партнерів у світі "на це знущання росії з людей", пише УНН.

Деталі

"Дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які від ночі працюють для відновлення постачання електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області. Станом на зараз у Запорізькій області енергопостачання відновлене та відбувається за графіками. На Дніпровщині роботи тривають – у Дніпрі, Камʼянському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "усі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, щоб виправити ситуацію". "Доручив Премʼєр-міністерці України Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі", - зазначив Президент.

І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими. Це війна росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні - намагання зламати Україну

- вказав Зеленський.

З його слів, "саме тому підтримка нашої стійкості, всі форми допомоги нашій державі повинні працювати максимально".

Дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя. Працюємо з партнерами, щоб реагування було адекватним

- наголосив Президент.

Після атаки рф на Дніпровщині до 800 тис. споживачів без світла, від негоди перебої у 4 областях, є аварійні відключення - Міненерго08.01.26, 10:12 • 2654 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Запорізька область
Дніпро (місто)
Кам'янське
Володимир Зеленський
Україна
Павлоград
Кривий Ріг