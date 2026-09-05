росіяни вдарили по Кам'янському – 4 людини загинули, ще 5 постраждали
Київ • УНН
Унаслідок нічного удару по Кам’янському загинули 4 людини, ще 5 постраждали. Трьох госпіталізували, 30-річна жінка в реанімації.
Унаслідок російського удару по Кам'янському Дніпропетровської області в ніч на 5 вересня загинули 4 людини, ще 5 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
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За словами очільника області, 3 постраждалих довелося госпіталізувати. Серед них – 30-річна жінка, яка перебуває у реанімаційному відділенні.
Троє постраждалих у лікарні. Серед них - 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу
Дані щодо наслідків російської атаки уточнюються.
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