росіяни вдарили по Кам'янському – 4 людини загинули, ще 5 постраждали

Унаслідок російського удару по Кам'янському Дніпропетровської області в ніч на 5 вересня загинули 4 людини, ще 5 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

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За словами очільника області, 3 постраждалих довелося госпіталізувати. Серед них – 30-річна жінка, яка перебуває у реанімаційному відділенні.

Троє постраждалих у лікарні. Серед них - 30-річна жінка, яка перебуває у реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу - написав Ганжа у своєму Телеграм-каналі.

Дані щодо наслідків російської атаки уточнюються.

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