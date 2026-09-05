Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали

В результате российского удара по Каменскому Днепропетровской области в ночь на 5 сентября погибли 4 человека, еще 5 получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

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По словам главы области, 3 пострадавших пришлось госпитализировать. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимационном отделении.

Трое пострадавших находятся в больнице. Среди них — 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь — написал Ганжа в своем Telegram-канале.

Данные о последствиях российской атаки уточняются.

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