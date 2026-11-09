Большая часть Днепра и Каменского без света после атаки рф — повреждено важное оборудование
Киев • УНН
В Днепропетровской области повреждено важное энергооборудование. Без света остались часть Днепра, Каменского и критическая инфраструктура.
В Днепропетровской области враг повредил важное энергооборудование региона. Атака вызвала масштабные отключения в области, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Без света осталась значительная часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура
В компании добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее.
Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения09.11.26, 11:55 • 15328 просмотров