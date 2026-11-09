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Большая часть Днепра и Каменского без света после атаки рф — повреждено важное оборудование

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В Днепропетровской области повреждено важное энергооборудование. Без света остались часть Днепра, Каменского и критическая инфраструктура.

Большая часть Днепра и Каменского без света после атаки рф — повреждено важное оборудование

В Днепропетровской области враг повредил важное энергооборудование региона. Атака вызвала масштабные отключения в области, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Без света осталась значительная часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура 

- говорится в сообщении. 

В компании добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее.

Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения09.11.26, 11:55 • 15328 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Днепр (город)
ДТЭК
Каменское