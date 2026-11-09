Большая часть Днепра и Каменского без света после атаки рф — повреждено важное оборудование

В Днепропетровской области враг повредил важное энергооборудование региона. Атака вызвала масштабные отключения в области, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Без света осталась значительная часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура - говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее.

Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения