До половины боев на фронте - на двух направлениях: карта от Генштаба

Эксклюзив
07:20 • 182 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 1786 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 3662 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 25010 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 27746 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 21532 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24389 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24187 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13532 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23655 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома22 августа, 23:14 • 10581 просмотра
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 5354 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов23 августа, 01:21 • 11605 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 01:51 • 6738 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев03:12 • 7378 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
07:20 • 172 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 4108 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа03:30 • 3650 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 18539 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
22 августа, 15:16 • 25007 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Европа
Белый дом
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 21529 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 13590 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 15856 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 18823 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 26624 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Футбол
Нефть
Шахед 129

До половины боев на фронте - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 638 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения, почти половина из них пришлась на Покровское и Лиманское направления. Противник нанес 1 ракетный и 95 авиационных ударов, совершил 5197 обстрелов и задействовал 5417 дронов-камикадзе.

До половины боев на фронте - на двух направлениях: карта от Генштаба

Почти половина из 143 боев на фронте сосредоточилась за прошедшие сутки на двух направлениях – Покровском и Лиманском, сообщили в утренней сводке 23 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 95 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, совершил 5197 обстрелов, в том числе 73 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5417 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 240 обстрелов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг провел 25 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Сиверском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении пять боестолкновений произошло вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедших суток совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики один раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

Вчера на Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетных попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: за сутки оккупанты недосчитались 840 солдат и 5 танков23.08.25, 07:42 • 2420 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Многоствольная ракетная установка
Волынская область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Днепр
Лайман, Украина
Каменское
Гуляйполе
Северск
Торецк
Краматорск
Купянск