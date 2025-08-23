До половины боев на фронте - на двух направлениях: карта от Генштаба

Почти половина из 143 боев на фронте сосредоточилась за прошедшие сутки на двух направлениях – Покровском и Лиманском, сообщили в утренней сводке 23 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 95 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 174 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, совершил 5197 обстрелов, в том числе 73 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5417 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 240 обстрелов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг провел 25 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Сиверском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении пять боестолкновений произошло вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедших суток совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка.

На Ореховском направлении, в районе Каменского, захватчики один раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

Вчера на Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетных попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: за сутки оккупанты недосчитались 840 солдат и 5 танков