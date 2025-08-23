До половини боїв на фронті - на двох напрямках: карта від Генштабу

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:20 • 2588 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 4044 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 6110 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 4320 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26047 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28115 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 21983 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24653 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24292 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13591 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
60%
744мм
Популярнi новини
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 11211 перегляди
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 6680 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 12294 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 8070 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 8648 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 2584 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 6108 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 6104 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 19035 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26044 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпропетровська область
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 21982 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13825 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16062 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19012 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26794 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Футбол
Нафта
Шахед 129

До половини боїв на фронті - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 862 перегляди

За минулу добу зафіксовано 143 бойових зіткнення, майже половина з них припала на Покровський та Лиманський напрямки. Противник завдав 1 ракетного та 95 авіаційних ударів, здійснив 5197 обстрілів та залучив 5417 дронів-камікадзе.

До половини боїв на фронті - на двох напрямках: карта від Генштабу

Майже половина зі 143 боїв на фронті зосередилася минулої доби на двох напрямках - Покровському та Лиманському, повідомили у ранковому зведенні 23 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 95 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5197 обстрілів, зокрема 73 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сім атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 240 обстрілів, два із яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог провів 25 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку п’ять боєзіткнень відбулось поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка.

На Оріхівському напрямку, у районі Кам’янського, загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ.

Вчора на Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марних спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: за добу окупанти недорахувалися 840 солдатів та 5 танків23.08.25, 07:42 • 2600 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Реактивна система залпового вогню
Волинська область
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Дніпро (місто)
Лиман (місто)
Кам'янське
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Краматорськ
Куп'янськ