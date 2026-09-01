Лёг на асфальт прямо под колёса — в Днепропетровской области полицейский автомобиль наехал на мужчину, его госпитализировали
Киев • УНН
В Каменском мужчина лёг на асфальт во время конфликта из-за мобилизации знакомого. Полицейский автомобиль, двигаясь задним ходом, травмировал его.
В Каменском, что в Днепропетровской области, полицейский автомобиль наехал на мужчину, который лёг на асфальт прямо "под колёса", передаёт УНН.
Детали
Как сообщают СМИ, пострадавший пытался помешать мобилизации знакомого.
Предварительно установлено, что 1 сентября между полицейскими отделения полиции №1 Каменского районного управления полиции и местными жителями возник конфликт
По данным правоохранителей, один из местных жителей начал бить по служебному автомобилю. Двигаясь задним ходом, полицейские допустили наезд на другого мужчину, который в этот момент лёг на асфальт. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения.
Полицейские вызвали на место происшествия бригаду экстренной медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали для обследования и оказания необходимой помощи.
Правоохранители остались на месте происшествия, обеспечили его охрану и сообщили о ДТП руководству и соответствующим службам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, а также даётся оценка действиям работников полиции.