Лёг на асфальт прямо под колёса — в Днепропетровской области полицейский автомобиль наехал на мужчину, его госпитализировали

В Каменском, что в Днепропетровской области, полицейский автомобиль наехал на мужчину, который лёг на асфальт прямо "под колёса", передаёт УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, пострадавший пытался помешать мобилизации знакомого.

Предварительно установлено, что 1 сентября между полицейскими отделения полиции №1 Каменского районного управления полиции и местными жителями возник конфликт — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, один из местных жителей начал бить по служебному автомобилю. Двигаясь задним ходом, полицейские допустили наезд на другого мужчину, который в этот момент лёг на асфальт. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения.

Полицейские вызвали на место происшествия бригаду экстренной медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали для обследования и оказания необходимой помощи.

Правоохранители остались на месте происшествия, обеспечили его охрану и сообщили о ДТП руководству и соответствующим службам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, а также даётся оценка действиям работников полиции.