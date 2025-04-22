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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

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В Киеве стреляли в мужчину, полиция расследует покушение на убийство

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Сегодня в Святошинском районе Киева обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает причастных к покушению на умышленное убийство.

В Киеве стреляли в мужчину, полиция расследует покушение на убийство

В Киеве, в Святошинском районе, сегодня обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает причастных, открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, сообщили во вторник в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства происшествия, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший госпитализирован

- сообщили в полиции.

Детали

Сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением поступило сегодня в 08:50.

На место отправились полиция, в том числе кинологи, и медики. "В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению", - указали правоохранители.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство.

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