Стрілянина під Києвом: спецпризначенці затримали чоловіка за розстріл військового та його тещі

Поліція у Київській області під час спецоперації протягом години затримали затримала чоловіка за розстріл військового та його родички, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули

Поліцейські, як вказано, "встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів". "Утім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму", - ідеться у повідомленні.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка