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Стрілянина під Києвом: спецпризначенці затримали чоловіка за розстріл військового та його тещі

Київ • УНН

 • 2096 перегляди

Чоловік, за даними поліції, застрелив військового та його родичку через конфлікт щодо оплати за продану місяць тому зброю. Поліція затримала підозрюваного.

Стрілянина під Києвом: спецпризначенці затримали чоловіка за розстріл військового та його тещі

Поліція у Київській області під час спецоперації протягом години затримали затримала чоловіка за розстріл військового та його родички, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули

- повідомили у поліції.

Поліцейські, як вказано, "встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів". "Утім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму", - ідеться у повідомленні.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка

- вказали у поліції.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка08.05.25, 16:30 • 23466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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