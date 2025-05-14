В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа: в учебном заведении работает полиция

В Днепровском районе Киева 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа, она госпитализирована, полиция выясняет обстоятельства инцидента в учебном заведении, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

Полиция устанавливает обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетней в образовательном учреждении Днепровского района. Предварительно известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа - сообщили в полиции в соцсетях.

Отмечается, что девушка с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

Сейчас на месте, как указано, работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

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