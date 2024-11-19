В Киеве 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки, его тело обнаружили прохожие
Киев • УНН
В Киеве 11-летний мальчик погиб в результате падения из окна многоэтажного дома. На месте работают следственно-оперативные группы и эксперты, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Дарницком районе столицы 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
«Погибший - 11-летний житель указанного дома. Его тело обнаружили прохожие, которые и сообщили в полицию», - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, сейчас на месте работают следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, ювенальные полицейские, судебно-медицинский эксперт и другие службы.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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