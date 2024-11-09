В столице девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"
Киев • УНН
На станции метро "Осокорки" в Киеве обнаружили тело девушки, которая совершила самоубийство. По предварительным данным, инцидент произошел утром, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Молодая девушка повесилась в Киеве на знаке метро «Осокорки», передает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
Детали
Как сообщают Telegram-каналы, девушке было 24 года.
«(Девушка - ред.) сняла шлейку сумки и совершила суицид», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, тело обнаружили сегодня утром.
Сейчас источники в правоохранительных органах подтверждают факт суицида, обстоятельства - выясняют.
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