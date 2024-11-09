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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 55493 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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В столице девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"

В столице девушка повесилась на знаке метро "Осокорки"

Киев  •  УНН

17:50 • 6916 просмотра

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На станции метро "Осокорки" в Киеве обнаружили тело девушки, которая совершила самоубийство. По предварительным данным, инцидент произошел утром, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Молодая девушка повесилась в Киеве на знаке метро «Осокорки», передает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, девушке было 24 года.

«(Девушка - ред.) сняла шлейку сумки и совершила суицид», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, тело обнаружили сегодня утром.

Сейчас источники в правоохранительных органах подтверждают факт суицида, обстоятельства - выясняют.

На Волыни мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с верхушки трубы котельной23 апреля 2024, 10:19 • 16783 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
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