На Волыни мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с верхушки трубы котельной
Киев • УНН
Мужчина 1981 года рождения угрожал покончить жизнь самоубийством, прыгнув с дымовой трубы котельной вблизи Луцка, но правоохранители и спасатели смогли уговорить его не прыгать и благополучно спустили вниз.
Вблизи Луцка мужчина угрожал прыгнуть с верхушки дымовой трубы котельной. Правоохранителям удалось уговорить его не совершать самоубийство, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, вблизи Луцка мужчина 1981 г.р. находился на дымовой трубе котельной и угрожал прыгнуть вниз.
Спасатель и полицейский, который вел переговоры с мужчиной, поднялись к нему в люльке автолестницы. В свою очередь психологи ГСЧС, находясь на крыше здания поблизости, пытались установить контакт с пострадавшим.
В конце концов полицейский уговорил потенциального самоубийцу отказаться от своих намерений. Мужчину поместили в люльку автолестницы и спустили на землю.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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