У Варшаві 20-річний українець загинув після падіння з 13-го поверху - ЗМІ
Київ • УНН
У Варшаві загинув 20-річний громадянин України, який упав із квартири на 13-му поверсі. Поліція не виявила кримінального характеру події.
У польській столиці Варшаві 20-річний українець упав з висоти 13-го поверху і загинув. Про це повідомило польське видання Fakt 19 жовтня, пише УНН.
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За даними Miejski Reporter, інцидент стався в неділю, 18 жовтня, близько 12:00 за місцевим часом на вулиці Бели Бартока у варшавському районі Урсинув. Служби екстреної допомоги були викликані за повідомленням про молодого чоловіка, який впав зі значної висоти.
"На місці події було виявлено, що 20-річний громадянин України випав з квартири на 13-му поверсі. Йому було надано першу медичну допомогу. На жаль, парамедикам не вдалося реанімувати чоловіка. 20-річний хлопець помер від отриманих травм", - ідеться у публікації.
На місці трагедії працювали поліцейські під керівництвом прокуратури. Слідчі дії проводилися як на місці, де виявили тіло, так і в квартирі, де раніше проживав 20-річний хлопець.
"Наші висновки свідчать про те, що справа не має кримінального характеру. Це була особа, яка переживала емоційну кризу", - повідомила Fakt Марта Габерська, речниця місцевої поліції.
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