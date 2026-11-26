Виталий Ляликов. Фото: instagram.com/izvestnyy13_12/

В Польше женщина напала на 23-летнего украинца — набросилась на мужчину с руганью и оскорблениями, ударила его по голове и плевала в него, передает УНН со ссылкой на inPoland.

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По данным издания, 23-летний Виталий Ляликов является украинским профессиональным бойцом ММА, чемпионом Запорожской и Днепропетровской областей по ММА, кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Также он выступал в соревнованиях по фри-файту, грэпплингу и боксу, за что имеет немало наград. Б

Он родом из Донецкой области. В 2017 году, после оккупации Донецка, он переехал в Запорожье, где продолжил заниматься спортом. В Польше Ляликов находится уже год.

Как рассказал украинец изданию inPoland, он ехал около 22:30 с тренировки. Трамвай был полупустым, в нем, по словам мужчины, ехало около 5–6 пассажиров. Виталий поставил свой большой спортивный рюкзак на пустое сиденье напротив, чтобы не держать его в руках, когда в трамвай зашла женщина, которая сразу обратила на него внимание. Она начала высказывать в его адрес оскорбления, в которых упоминала происхождение украинца.

"Она сразу обратила на меня внимание и начала говорить: "О, курва, что, украинец?"", — рассказал спортсмен.

По словам Виталия, он не реагировал на женщину и ее оскорбления, старался не вступать в конфликт, сохранял спокойствие и продолжал пользоваться телефоном. Несмотря на то, что провокаций со стороны Виталия не было, женщина не прекращала оскорбления и перешла к применению физической силы. Далее, по словам Виталия, женщина встала, подошла к нему и ударила по голове. Мужчина не применял силу против женщины и лишь спросил ее, почему она так себя ведет. Водитель трамвая и небольшое количество пассажиров, находившихся в это время в трамвае, никак не отреагировали на инцидент, а лишь молча наблюдали. Они, по словам пострадавшего, даже не сделали замечание нападавшей, что очень поразило мужчину.

Нападавшая не прекратила конфликт с Виталием и продолжала выкрикивать в его адрес оскорбительные и нецензурные слова, отправляла его обратно в Украину и заявляла, что "Польша только для поляков". Когда женщина несколько раз попыталась плюнуть в сторону Виталия, мужчина начал снимать инцидент на видео.

Женщина вышла на остановке Бемово (Bemowo), как и Виталий, поскольку это была его остановка. Даже выйдя из трамвая, она продолжала выкрикивать оскорбления в адрес украинца.

В комментарии СМИ Виталий сообщил, что находится в Польше уже год и тренируется в местном клубе смешанных единоборств AFC в Варшаве, где проходят тренировки по ММА, боксу, кикбоксингу и бразильскому джиу-джитсу. По его словам, подобный инцидент произошел в его жизни впервые.

В полицию украинец решил не обращаться. Как объяснил мужчина, событие произошло поздно вечером, и он не был уверен, что обращение даст результат.

Несмотря на спортивную подготовку, Виталий не стал отвечать нападавшей силой, поскольку считает неприемлемой ситуацию, когда мужчина поднимает руку на женщину.

"Я принципиально не стал отвечать силой. Для меня как для мужчины поднять руку на женщину — это неприемлемо. Но то, что произошло, уже было настоящим пределом", — объяснил Виталий и добавил, что считает такие ситуации ненормальными и неадекватными.

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