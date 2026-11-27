Ще десятеро українців повернулися на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій та Росії. Серед них — дев’ятеро дітей віком від 8 років та одна повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату. Про повернення повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

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Повернення відбулося за сприяння Першої леді США Меланії Трамп у межах гуманітарних зусиль України та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Важливу роль у процесі також відіграли компанія МХП, її засновник і СЕО Юрій Косюк, благодійні фонди "Право на захист" та "Посмішка ЮА".

Діти перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у Криму, а також на території РФ.

Серед повернутих — діти, які втратили батьків, зазнали тиску та неналежного ставлення з боку опікунів, були примусово розлучені з матерями або роками не могли возз’єднатися зі своїми рідними.

Зокрема, 16-річний хлопець після смерті матері проживав із бабусею на окупованій території та зазнавав фізичного й психологічного насильства. Тепер він зможе возз’єднатися із сестрою.

Ще одна історія стосується двох братів віком 16 та 17 років, яких не віддали матері після її вимушеного виїзду з окупації. Один із хлопців має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує медичного обстеження та лікування. Тепер брати зможуть повернутися до мами.

Також додому повернувся хлопчик, який не бачив матір із 2022 року. На момент розлуки йому було лише два роки. Цього разу бабуся супроводила дитину на підконтрольну Україні територію, щоб він нарешті зустрівся з мамою.

Організація кожного повернення потребує індивідуальної роботи: встановлення родинних зв’язків, пошуку законних представників, оформлення документів, погодження супроводу та забезпечення безпечного маршруту.

За інформацією Офісу Омбудсмана України, завдяки сприянню Меланії Трамп на підконтрольну Україні територію вже вдалося повернути 40 дітей.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути 2875 дітей, які зазнали депортації, примусового переміщення або перебували в окупації.

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