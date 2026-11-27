Украина вернула из оккупации и РФ 10 украинцев: среди них — девять детей
Киев • УНН
На подконтрольную Украине территорию вернули десять украинцев из оккупации и РФ. Среди них — девять детей и совершеннолетняя воспитанница интерната.
Еще десять украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированных территорий и из России. Среди них — девять детей в возрасте от 8 лет и одна совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната. О возвращении сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Возвращение состоялось при содействии первой леди США Мелании Трамп в рамках гуманитарных усилий Украины и инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Важную роль в процессе также сыграли компания МХП, ее основатель и CEO Юрий Косюк, благотворительные фонды "Право на защиту" и "Улыбка ЮА".
Дети находились на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в Крыму, а также на территории РФ.
Среди возвращенных — дети, которые потеряли родителей, подвергались давлению и ненадлежащему обращению со стороны опекунов, были принудительно разлучены с матерями или годами не могли воссоединиться со своими родными.
В частности, 16-летний юноша после смерти матери проживал с бабушкой на оккупированной территории и подвергался физическому и психологическому насилию. Теперь он сможет воссоединиться с сестрой.
Еще одна история касается двух братьев в возрасте 16 и 17 лет, которых не отдали матери после ее вынужденного выезда из оккупации. Один из юношей имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в медицинском обследовании и лечении. Теперь братья смогут вернуться к маме.
Также домой вернулся мальчик, который не видел мать с 2022 года. На момент разлуки ему было всего два года. На этот раз бабушка сопроводила ребенка на подконтрольную Украине территорию, чтобы он наконец встретился с мамой.
Организация каждого возвращения требует индивидуальной работы: установления родственных связей, поиска законных представителей, оформления документов, согласования сопровождения и обеспечения безопасного маршрута.
По информации Офиса Омбудсмена Украины, благодаря содействию Мелании Трамп на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть 40 детей.
В целом с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2875 детей, которые подверглись депортации, принудительному перемещению или находились в оккупации.
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