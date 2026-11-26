Сім областей частково без світла на ранок 26 листопада після нових атак рф на енергетику в Україні. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

У яких областях перебої з електрикою

"Протягом минулої доби ворог знову атакував об’єкти енергетики. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях", - повідомили у міністерстві.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, як вказано, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад, тому для відновлення електропостачання потрібно більше часу.

Графіки

"Протягом 26 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності", - ідеться у повідомленні.

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень діятимуть через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби - ⁠для всіх категорій споживачів від 0,5 до 3,5 черги.

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