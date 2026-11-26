После новых атак рф семь областей частично остались без света
Киев • УНН
Из-за новых атак рф часть потребителей в семи областях осталась без электричества. 26 ноября в большинстве регионов действуют почасовые отключения.
Семь областей частично без света на утро 26 ноября после новых атак рф на энергетику в Украине. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
В каких областях перебои с электричеством
"В течение минувших суток враг снова атаковал объекты энергетики. В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях", - сообщили в министерстве.
Там, где позволяет ситуация с безопасностью, как указано, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. В то же время повторные атаки врага и постоянные воздушные тревоги осложняют работу ремонтных бригад, поэтому для восстановления электроснабжения требуется больше времени.
Графики
"В течение 26 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности", - говорится в сообщении.
По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений будут действовать из-за повреждения энергетического оборудования в части областей до конца суток - для всех категорий потребителей от 0,5 до 3,5 очереди.
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