россия в ночь на 26 ноября запустила по Украине баллистические ракеты и 113 дронов. Сбиты или подавлены 87 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда ударила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 ноября (с 18:00 25 ноября) противник атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Циркон"/С-400 из Брянской и Курской областей рф, а также 113 ударными БпЛА типа Shahed (76 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 87 вражеских БпЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 20 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 6 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

Погибшие в Харькове, попадания в Киеве и 18 раненых в Запорожской области — последствия российских ночных атак