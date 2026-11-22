У Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала чергова російська атака на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, внаслідок якої пошкоджено обладнання та порушено стабільність електропостачання. Водночас на Одещині триває відновлення магістральних мереж після попередніх обстрілів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

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За інформацією енергетиків, російські війська знову завдали ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської області. Пошкодження обладнання вплинули на роботу енергосистеми, через що одразу в п'яти регіонах довелося застосувати аварійні відключення.

Ремонтні бригади готові розпочати ліквідацію наслідків атаки, щойно це дозволить безпекова ситуація. Точні терміни відновлення стабільного електропостачання наразі невідомі.

На Одещині цілодобово відновлюють зруйновані електромережі

Окремо в "Укренерго" повідомили про складну ситуацію в Одеській області, де після російських ударів значних пошкоджень зазнали магістральні лінії електропередач

Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити передачу необхідних обсягів електроенергії до Одеси та прилеглих районів. Водночас масштаби руйнувань потребують складних технічних рішень і значного обсягу ремонтних робіт.

У компанії наголошують, що фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачам.

росія б'є по магістральних лініях електропередач від АЕС, в Одесі критична ситуація зі світлом