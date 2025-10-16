Повітряні сили після загрози КАБ для Миколаєва підтвердили удар рф по регіону із Су-34: тип засобу ураження встановлюють
Київ • УНН
16 жовтня близько 12:00 з акваторії Чорного моря зафіксовано пуск з літака Су-34 у бік Миколаєва. Місце падіння встановлено, постраждалих немає.
Російські війська сьогодні завдали удару по Миколаївській області з літака Су-34 з акваторії Чорного моря, місце падіння встановлено, тип засобу ураження встановлюють, постраждалих немає, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Інформуємо стосовно повітряної цілі на Миколаївщині. Близько 12.00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження
Перед цим, близько 12:00, у Повітряних силах попереджали про ворожий "КАБ курсом на Миколаїв".
