Повітряні сили після загрози КАБ для Миколаєва підтвердили удар рф по регіону із Су-34: тип засобу ураження встановлюють

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
09:20 • 8296 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 18218 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 30597 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 5626 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
05:41 • 29427 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 25481 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 22920 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33923 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54037 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52580 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.9м/с
59%
755мм
Популярнi новини
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16 жовтня, 01:02 • 28341 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи16 жовтня, 02:44 • 30835 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України16 жовтня, 03:03 • 29500 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК06:15 • 29962 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 26269 перегляди
Публікації
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 30597 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto07:27 • 11864 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 26276 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 54432 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 68776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Чернігівська область
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 25373 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 74580 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 52833 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 55175 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 60522 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136

Повітряні сили після загрози КАБ для Миколаєва підтвердили удар рф по регіону із Су-34: тип засобу ураження встановлюють

Київ • УНН

 • 250 перегляди

16 жовтня близько 12:00 з акваторії Чорного моря зафіксовано пуск з літака Су-34 у бік Миколаєва. Місце падіння встановлено, постраждалих немає.

Повітряні сили після загрози КАБ для Миколаєва підтвердили удар рф по регіону із Су-34: тип засобу ураження встановлюють

Російські війська сьогодні завдали удару по Миколаївській області з літака Су-34 з акваторії Чорного моря, місце падіння встановлено, тип засобу ураження встановлюють, постраждалих немає, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Інформуємо стосовно повітряної цілі на Миколаївщині. Близько 12.00 16 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Перед цим, близько 12:00, у Повітряних силах попереджали про ворожий "КАБ курсом на Миколаїв".

Повітряні сили про збиття КАБ на Запоріжжі: "Спосіб не озвучуємо"07.02.25, 13:14 • 23658 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Миколаївська область
Су-34
Повітряні сили Збройних сил України
Чорне море
Миколаїв