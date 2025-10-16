Воздушные силы после угрозы КАБ для Николаева подтвердили удар РФ по региону с Су-34: тип средства поражения устанавливают
Киев • УНН
16 октября около 12:00 из акватории Черного моря зафиксирован пуск с самолета Су-34 в сторону Николаева. Место падения установлено, пострадавших нет.
Российские войска сегодня нанесли удар по Николаевской области с самолета Су-34 из акватории Черного моря, место падения установлено, тип средства поражения устанавливают, пострадавших нет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Информируем относительно воздушной цели в Николаевской области. Около 12.00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаев. Место падения установлено, предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения
Перед этим, около 12:00, в Воздушных силах предупреждали о вражеском "КАБ курсом на Николаев".
