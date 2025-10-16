$41.760.01
Эксклюзив
09:20 • 8280 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 18202 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 30576 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 5600 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 29414 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25476 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22914 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33923 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54036 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52580 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Воздушные силы после угрозы КАБ для Николаева подтвердили удар РФ по региону с Су-34: тип средства поражения устанавливают

Киев • УНН

 • 232 просмотра

16 октября около 12:00 из акватории Черного моря зафиксирован пуск с самолета Су-34 в сторону Николаева. Место падения установлено, пострадавших нет.

Воздушные силы после угрозы КАБ для Николаева подтвердили удар РФ по региону с Су-34: тип средства поражения устанавливают

Российские войска сегодня нанесли удар по Николаевской области с самолета Су-34 из акватории Черного моря, место падения установлено, тип средства поражения устанавливают, пострадавших нет, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Информируем относительно воздушной цели в Николаевской области. Около 12.00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаев. Место падения установлено, предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Перед этим, около 12:00, в Воздушных силах предупреждали о вражеском "КАБ курсом на Николаев".

Воздушные силы о сбивании КАБ на Запорожье: "Способ не озвучиваем"07.02.25, 13:14 • 23658 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Николаевская область
Су-34
Военно-воздушные силы Украины
Черное море
Николаев