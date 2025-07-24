Кількість постраждалих від обстрілу Харкова КАБами зросла до 37 24 липня 2025

Кількість постраждалих від обстрілу Харкова КАБами зросла до 37 людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

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За словами Терехова, у результаті ворожої атаки пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею було вибито 612 вікон, втім, ці дані попередні, адже поквартирне обстеження досі триває.

Удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріли сім автівок, ще 18 - пошкоджено. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення.

Окремо зазначу, що поруч була електрична підстанція. На щастя, її пошкодження не критичні, і вже до вечора енергетики планують повністю відновити електропостачання всім споживачам - додав мер Харкова.

Наразі комунальники, рятувальники, правоохоронці, волонтери, медики, загін швидкого реагування "Червоного Хреста" - всі на місці.

Ми вже почали закривати вибиті вікна, але ще не всюди це можливо - у багатьох квартирах спершу потрібно розчистити рами від скла. Завтра поряд з місцем вибухів працюватиме мобільний ЦНАП. Мешканці будинків зможуть подати заяви на компенсацію за програмою "єВідновлення" - резюмував Терехов.

Нагадаємо

Російські війська для сьогоднішнього удару по Харкову, за попередніми даними, випустили з літака Су-34 дві авіабомби УМПБ-5, дальність пуску яких - близько 100 км.

Раніше було відомо про 33 постраждалих, серед них 4 дітей та вагітна жінка.