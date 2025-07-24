По Харкову рф випустила УМПБ-5 з дальність до 100 км, серед постраждалих 4 дітей і вагітна - прокуратура

Російські війська для сьогоднішнього удару по Харкову, за попередніми даними, випустили з літака Су-34 дві авіабомби УМПБ-5, дальність пуску яких - близько 100 км, серед 33 постраждалих - 4 дітей і вагітна жінка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.

За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу н.п. строїтель бєлгородської області рф. Дальність пуску - близько 100 км - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 24 липня близько 11:00 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по Шевченківському району Харкова. Уже відомо про 33 постраждалих, у тому числі 4 дітей. "Серед них - двоє дівчаток: одній 10 років, іншій лише 28 днів, а також вагітна жінка - усі вони зазнали гострої стресової реакції. У 17-річних хлопця та дівчини - вибухові поранення", - повідомили у прокуратурі. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

"Зафіксовано влучання в цивільне підприємство, де спалахнула пожежа. Друге - поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі", - повідомили у прокуратурі.

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